Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Главное13.10.2020 08:30

Роскосмос поздравляет Павла Власова с Юбилеем

Сегодня, 13 октября 2020 года, на космодроме Байконур отмечает своё 60-летие начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель РФ Павел Власов. За три года руководства в ЦПК Павел Власов хорошо освоился в ракетно-космической отрасли, принимая активное участие в подготовке экипажей и различных видах тренировок космонавтов. Он традиционно провожает их в космический полет на Байконуре и встречает после успешной миссии.

До того, как возглавить Центр подготовки космонавтов, Павел Власов прошел длинный путь, полный труда и усилий, требующих большой отдачи, но влекущих за собой признание и уважение. Это и золотая медаль по итогам учебы в школе, окончание с отличием военного авиационного училища летчиков, звание Героя Российской Федерации, всемирное признание как виртуоза пилотирования реактивных истребителей, большое количество призов за лучший пилотаж боевых самолетов, многолетнее руководство Летно-исследовательским институтом имени М.М. Громова. Всегда строив свою жизнь с позиции честности, открытости, полной отдачи и высокой ответственности, Павел Власов и сейчас продолжает подходить к работе с высоким требованием к себе и своим коллегам.

В руководстве большим коллективом ЦПК знания и опыт Павла Николаевича гармонично сочетаются с его личностными качествами. Коллектив Центра, руководители подразделений отмечают высокую самодисциплину своего начальника, решительность, непримиримое отношение к непрофессионализму и ответственность за данное им слово. Этого Павел Власов требует и от своих коллег, спрашивая с каждого за порученное ему дело.

Павел Николаевич старается всегда принимать искреннее участие в тех процессах, которые происходят в ЦПК — будь то молодежные проекты, социальная работа или развитие тренажерной базы. В приоритете для начальника ЦПК, естественно, — подготовка космонавтов, которую он старается развивать с учетом перспективных задач пилотируемой космонавтики. При этом Павел Николаевич свято чтит традиции отрасли, положенные еще Ю.А. Гагариным и первым отрядом, не забывает о ветеранах.

С действующими космонавтами у начальника ЦПК взаимопонимание. Павел Николаевич знает, что путь каждого из них — это преодоление и риск, условия, очень близкие и знакомые ему на протяжении всей карьеры. Уже завтра, 14 октября 2020 года, с Байконура отправится экипаж 64-й длительной экспедиции на МКС. В условиях повсеместных ограничений многие космические традиции удается сохранять. Вместе с покорителями космоса в ответственный момент — начальник Центра. Его поддержка и участие, добрые напутственные слова выражают уверенность в успехе возложенной на экипаж миссии.

Госкорпорация «Роскосмос» сердечно поздравляет Павла Власова с Юбилеем и искренне желает ему крепкого здоровья, счастья, любви, семейного благополучия, верных друзей и соратников!

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