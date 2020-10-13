Совместный пресс-релиз по итогам 5-го Диалога высокого уровня между МВФ и Региональными соглашениями о финансировании (РСФ)

Source: IMF – News in Russian

Директор-распорядитель МВФ и руководители РСФ обязуются укреплять сотрудничество в поддержку своих стран-членов на следующих этапах борьбы с кризисом COVID-19

13 октября 2020 г.

В рамках состоявшегося сегодня пятого Диалога высокого уровня между Международным валютным фондом (МВФ) и Региональными соглашениями о финансировании (РСФ) обсуждались пути укрепления сотрудничества по мере оказания помощи странам-членам по преодолению серьезного воздействия пандемии COVID-19. В ходе виртуального совещания директор-распорядитель МВФ, заместители сопредседателей Рабочей группы по международной финансовой архитектуре в составе Группы 20-ти, а также руководители шести РСФ (Арабского валютного фонда, Многосторонней инициативы Чианг-Май совместно с аппаратом макроэкономических исследований АСЕАН+3, выполняющим функции надзора, Европейской комиссии, Европейского механизма стабильности и Латиноамериканского резервного фонда) подвели итоги предпринятых организациями ответных мер в условиях кризиса, оценили глобальные и региональные риски и обсудили возможности дальнейшего укрепления сотрудничества для решения этих сложных задач. Подчеркивая неуклонную необходимость в принятии согласованных многосторонних действий, руководители сделали следующее заявление:

«Руководители МВФ м РСФ подчеркнули, что решительные и синхронизированные меры в области денежно-кредитной, финансовой и бюджетной политики по сдерживанию экономических последствий пандемии способствовали стабилизации ситуации. Организации, входящие в Глобальную систему финансовой защиты, где ведущую роль играет МВФ, а РСФ служат региональными буферами на случай возникновения потребностей во внешней ликвидности и сложностей с финансированием платежного баланса, являются частью этой прочной, многоуровневой системы защиты от шока, вызванного COVID-19. МВФ и РСФ усилили финансовую поддержку и адаптировали свою кредитную политику, инструментарий и внутренние процедуры, чтобы ускорить оказание экстренной поддержки своим странам-членам.

С начала пандемии МВФ предоставил финансовую поддержку 81 стране на сумму в 100 млрд долларов США. В ответ на предпринятые МВФ шаги по мобилизации средств для удовлетворения потребностей в льготном кредитовании, которые могут увеличиться втрое, к настоящему времени государства-члены МВФ обязались предоставить средства в объеме 21 млрд долларов США и в начале октября провели второй раунд операции по облегчению обслуживания долга для наиболее бедных стран, пострадавших в результате кризиса. МВФ и Всемирный банк поддерживают внедрение одобренной Группой 20-ти/Парижским клубом Инициативы по приостановлению платежей в счет обслуживания долга (DSSI), утвержденной 15 апреля 2020 года, в том числе продление ее действия до 2021 года. Кроме того, МВФ продолжает адаптировать собственные механизмы кредитования, придавая им бóльшую гибкость, по мере того как страны переходят от первоначального этапа сдерживания распространения инфекции к этапу стабилизации и, в конечном счете, к восстановлению; кроме того, недавно Фонд продлил срок действия временного увеличения годовых лимитов доступа к своим средствам.

В дополнение к предпринимаемым МВФ усилиям РСФ поддерживают тесный диалог со своими странами-членами и государствами-партнерами для смягчения экономического воздействия пандемии на региональном уровне. В соответствии с различными полномочиями этих организаций меры поддержки включают предоставление местным экономикам чрезвычайного финансирования в виде займов или социальных грантов. Опираясь на эффективное использование региональных знаний и экспертизы, РСФ предоставляют официальным органам своих стран-членов своевременную оценку рисков, рекомендации в области экономической политики и техническое содействие. В целях укрепления возможностей по оперативному оказанию дополнительной финансовой поддержки многие РСФ повысили свою операционную готовность, нарастили кредитный потенциал или создали новые кредитные линии в условиях пандемии.

Руководители подчеркнули, что несмотря на некоторое улучшение прогноза для мировой экономики, пандемия еще не закончилась, а угроза новых вспышек все еще велика. Поэтому процесс восстановления регионов и отраслей по-прежнему носит длительный, неопределенный и неравномерный характер. Кроме того, налицо угроза глубоких экономических «шрамов», обусловленных повышением уровня долга, высокой безработицей и ухудшением неравенства. Такое нарастание факторов уязвимости, в свою очередь, может усилить опасения по поводу финансовой стабильности в некоторых странах и регионах.

В свете таких повышенных рисков руководители подчеркнули, что тесное сотрудничество между МВФ и РСФ будет по-прежнему незаменимым для содействия устойчивому развитию. МВФ и РСФ обязались продолжить тесную совместную работу по обеспечению своевременного обмена информацией и эффективного использования сравнительных преимуществ друг друга для помощи странам-членам в преодолении последствий кризиса и движения в сторону стабилизации и восстановления. По мере целесообразности и возможности МВФ и РСФ будут сотрудничать, содействуя предоставлению совместного финансирования на нужды стран-членов, и готовы предоставлять техническую помощь и рекомендации по экономической политике».

Пинки Ву Лан Хуонг,

сотрудник по связям с общественностью

Электронная почта: vu.lanhuong@amro-asia.org

Анабела Райс,

старший специалист по работе с общественностью,

Европейский механизм стабильности

Электронная почта: a.reis@esm.europa.eu

Фелипе Буитраго Р.,

менеджер по коммуникациям и связям с другими организациями,

Латиноамериканский резервный фонд

Электронная почта: fbuitrago@flar.net

Геннадий Васильев,

Евразийский фонд стабилизации и развития

Электронная почта: Vasilyev_GA@eabr.org

Йиср Барниех,

Арабский валютный фонд (АВФ)

Электронная почта: yisr.barnieh@amf.org.ae

Мария Кандиа Романо,

сотрудник по коммуникациям

Международный валютный фонд (МВФ)

Электронная почта: mcandiaromano@IMF.org

Департамент коммуникаций МВФ

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