Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур13.10.2020 14:03

Состоялась предполетная конференция экипажа МКС-64

После заседания Государственной комиссии на космодроме Байконур состоялась предполетная конференция основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-17», который отправится в среду на Международную космическую станцию. В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс, их дублёры: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

В предполетной пресс-конференции традиционно принимают участие представители СМИ, а также родственники космонавтов и астронавтов, однако в этот раз из-за осложненной эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Госкорпорация «Роскосмос» совместно с МИА «Россия сегодня» провели пресс-конференцию в онлайн-режиме.

Наряду с журналистами вопросы экипажам задавали и пользователи социальных сетей организаторов мероприятия. Командир корабля «Союз МС-17» Сергей Рыжиков в преддверии старта еще раз выразил свою уверенность в технике, на которой экипаж отправится в полет по короткой двухвитковой схеме сближения с МКС, напомнив, что она давно смоделирована, успешно опробована на грузовых кораблях, а экипажи прошли дополнительные тренировки. Журналистов и пользователей социальных сетей, обеспокоенных сообщениями о небольшой утечке воздуха на МКС, также интересовал вопрос о дополнительном оборудовании, которое экипаж планирует взять с собой на станцию.

Сергей Рыжиков сообщил, что действительно, экипаж доставит на МКС дополнительное оборудование, которое позволит более точно и более детально определить место утечки. Командир корабля отметил, что абсолютно герметичных объектов не бывает, а существующая утечка не сказывается на безопасности экипажа и функционировании станции. «Также мы с собой возьмем герметический материал, уже модернизированный, который позволит это место утечки устранить», — добавил Сергей Рыжиков.

Астронавт NASA Кэтлин Рубинс, вспоминая свои впечатления от первого космического полета, уверена, что предстоящая экспедиция несет в себе много новых интересных задач, встреч и событий: через две недели на МКС планируется прибытие пилотируемого корабля серии Dragon-2, научная программа содержит много полезных и интересных экспериментов и, конечно, у нее снова появится возможность взглянуть на Землю с высоты полета станции.

Отвечая на ставший уже обыденным вопрос о мерах профилактики коронавирусной инфекции на борту станции, Кэтлин Рубинс отметила, что медицинские специалисты на Земле всегда готовы проконсультировать экипаж, также на борту предусмотрена возможность проведения анализов крови, например. При этом астронавт напомнила, что соблюдение правил безопасности, осознанный подход к своему здоровью каждого члена экипажей и всех специалистов, занятых в подготовке, максимально исключает проникновение инфекции на станцию. Интересовались журналисты и предстоящим запуском модуля «Наука» на МКС. Командир дублирующего экипажа Олег Новицкий, которому вместе с Петром Дубровым предстоит встречать в следующем году новый элемент российского сегмента, заметил, что с нетерпением ждет запланированной стыковки модуля со станцией.

«Перечень предварительных работ будет определен земными специалистами. Скорее всего, это проверка герметичности модуля, взятие проб воздуха, демонтаж оборудования, которое использовалось при стыковке с МКС. А дальше мы будем с большим удовольствием работать, используя новый объем станции и новые возможности», — сказал космонавт.

Журналистов и читателей, увлекающихся темой космоса, также интересовали вопросы о требованиях к будущим космонавтам, об устройстве быта на МКС, о возможности ведения социальных сетей на борту в свободное время.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года в 08:45:04 по московскому времени. Новая 64-я длительная экспедиция на Международную космическую станцию продлится 177 суток. Космонавты будут поддерживать работоспособность станции, выполнять работы по её дооснащению, проводить эксперименты, встречать и разгружать пилотируемые и грузовые корабли и др. Космический корабль «Союз МС-17», который долетит до МКС предварительно за 3 часа 7 минут, также доставит на ее борт 173 кг полезных грузов.

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