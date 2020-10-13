С. Березкин: В Ярославской области идет поэтапная работа по повышению качества школьного питания

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Координационного совета уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе принял участие в заседании Координационного совета уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, входящих в состав ЦФО.

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Уполномоченные обсудили вопросы организации питания в образовательных учреждениях, а также вопросы обучения и сопровождения детей с ментальными нарушениями.

Сенатор подчеркнул, что вопросу горячего питания в школах и дошкольных образовательных учреждениях верхняя палата парламента уделяет особое внимание. Он напомнил, что в целях реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции.

«Качественное питание в детских учреждениях – это фундамент для здоровья человека. Этому вопросу нужно уделять особое внимание, поскольку от него зависит здоровье подрастающего поколения», — сказал Сергей Березкин.

По мнению парламентария, обеспечение школьников оптимальным питанием, соответствующим возрастным и физиологическим потребностям, напрямую связано с сохранением здоровья и снижением заболеваемости детей и подростков.

«На сегодняшний день в Ярославской области идет поэтапная работа по повышению качества школьного питания. Наша первостепенная задача вывести качество услуг в данной сфере на новый уровень. Не все еще сделано, но теми результатами, что есть сегодня в области мы уже можем гордиться», — сказал он.

Сергей Берёзкин сообщил, что Ярославская область ведет активную работу по улучшению качества школьного питания и внедряет лучшие практики, которые есть и других субъектов РФ.

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