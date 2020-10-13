С. Мартынов: В год юбилея Великой Победы сенаторы продолжают работу, направленную на сохранение исторической памяти

Source: Russia – Council of the Federation

В план мероприятий Совета Федерации в рамках юбилея вошло более пятидесяти значимых событий.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл рассказал о наиболее ярких мероприятиях из тех, которые вошли в план мероприятий Совета Федерации в рамках юбилея Победы.

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«Россия масштабно отмечает год 75-летия Великой Победы. В план мероприятий Совета Федерации в рамках юбилея вошло более пятидесяти значимых событий», — отметил Сергей Мартынов.

По его словам, сенаторы регулярно проводят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, их семьями по вопросам социально-бытового и медицинского обеспечения, оказывают поддержку юнармейскому движению, а также волонтерам, ведущим поиск непогребенных защитников Отечества. Совместно с ветеранами и участниками боевых действий организуют тематические встречи с целью патриотического воспитания молодежи.

Сергей Мартынов

«Совет Федерации поддержал инициативу «Волонтеров Победы» о проведении онлайн-акции «Бессмертный полк». На светодиодных экранах городов, в интернет-кинотеатрах и на порталах созданные видеоролики увидела вся страна. Комитеты Совета Федерации провели ряд запоминающихся выставок и экспозиций. Так, Комитет СФ по обороне и безопасности организовал выставку плакатов «Дети в войне. Сыны полков», передвижную выставку из архивов маршала Советского Союза Малиновского, экспозицию «История России в орденах, медалях и знаках». А на экспозиции «900 дней блокады Ленинграда» впервые были широко представлены рассекреченные документы времен войны», — сказал Сергей Мартынов.

Сергей Мартынов

«Безусловным приоритетом для верхней палаты российского парламента является противодействие попыткам фальсификации истории. Законодатели выступили с обращением к гражданам России, парламентам других государств и народам мира, выразив обеспокоенность тем, что сейчас все чаще предпринимаются попытки героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны. Сенаторы также предложили признать Победу над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества», — напомнил Сергей Мартынов.

Сергей Мартынов

По его словам, Совет Федерации считает увековечивание исторической памяти о подвигах воинов и тружеников тыла, совершенствование поисковой работы, сохранение и реставрацию памятников защитникам Отечества важнейшим направлением государственной политики России.

Сергей Мартынов

«Кроме того, российский парламент принял ряд изменений отечественного законодательства. Так, внесены поправки в законы об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне, о днях воинской славы и памятных датах России, о противодействии экстремизму. С участием Минобороны сейчас готовится законопроект с целью не допустить уничтожение воинских захоронений, мемориалов в других странах».

«Великая Отечественная война занимает особое место в нашей истории, в истории каждой российской семьи. Все мы призваны беречь память о наших доблестных предках, спасших Отечество, отстоявших независимость страны, будущее Европы и всего мира», – подчеркнул Сергей Мартынов.

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