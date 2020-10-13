Т. Гигель: Переписать историю Великой Отечественной войны не удастся никому

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Сенатор посетила историко–краеведческий музей Сейкинской средней школы Чойского района.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации государственной законодательной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей командировки в регион посетила историко-краеведческий музей Сейкинской средней школы.

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Парламентарий ознакомилась с экспозициями и проектами музея, побеседовала со школьниками и учителями. Сенатор высоко оценила работу, проделанную в год 75-летия Великой Победы педагогами Сейкинской школы.

Законодатель считает важным, что руководителю школьного музея Анне Каланчиди удалось не только пробудить у детей интерес к изучению истории родного села, но и сформировать чувство причастности и уважения к прошлому. Примером для них становятся участники Великой Отечественной войны, а также ветераны локальных конфликтов, которым посвящена большая часть экспозиций.

Татьяна Гигель посетила историко–краеведческий музей Сейкинской средней школы Чойского района

Законодатель выразила благодарность активистам музейного дела за то, что они занимаются поиском захоронений пропавших без вести, проводят по музею экскурсии. «Усердие, с каким учащиеся Сейкинской школы изучают историю ратных подвигов, судьбы земляков, вставших на защиту своей страны, является доказательством того, что никому не удастся переписать историю Великой Отечественной войны», — подчеркнула Татьяна Гигель.

Парламентарий выразила уверенность, что в учащиеся школы вместе со своим учителем и далее будут расширять экспозиции, начинать новые проекты, привлекая школьников к изучению славной истории нашей страны.

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