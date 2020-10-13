Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур13.10.2020 12:20
Утверждены экипажи новой экспедиции МКС
Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов под председательством генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина утвердила составы основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17». Вместе с этим подтверждена полная готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к предстоящему запуску по программе Международной космической станции.
В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17» вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.
В 13:00 по московскому времени состоится предстартовая онлайн-конференция экипажей, которая будет доступна в прямом эфире. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года в 08:45:04 мск. Его полет к Международной космической станцией впервые состоится по двухвитковой схеме, а стыковка к модулю «Рассвет» запланирована в 11:52 мск.
Состав экипажей
В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17» вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.
Основной экипаж
Слева направо: Кэтлин Рубинс, Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков
Дублирующий экипаж
Слева направо: Марк Ванде Хай, Олег Новицкий, Пётр Дубров
Основной
экипаж
СергейРыжиков
командиркорабля «Союз МС»;
командир МКС-64
Сергей
Кудь-Сверчков
бортинженер-1корабля «Союз МС»;
бортинженер МКС-64
КэтлинРубинс
бортинженер-2
корабля «Союз МС»;
бортинженер МКС-64
Экипажи МКС-64
ОлегНовицкий
командир
корабля «Союз МС»;
бортинженер МКС
Пётр
Дубров
бортинженер-1 корабля «Союз МС»;
бортинженер МКС
Марк
Ванде Хай
бортинженер-2корабля «Союз МС»;бортинженер МКС
Дублирующий экипаж