Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур13.10.2020 12:20

Утверждены экипажи новой экспедиции МКС

Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов под председательством генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина утвердила составы основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17». Вместе с этим подтверждена полная готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к предстоящему запуску по программе Международной космической станции.

В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17» вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

В 13:00 по московскому времени состоится предстартовая онлайн-конференция экипажей, которая будет доступна в прямом эфире. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года в 08:45:04 мск. Его полет к Международной космической станцией впервые состоится по двухвитковой схеме, а стыковка к модулю «Рассвет» запланирована в 11:52 мск.

Состав экипажей

В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-17» вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Основной экипаж

Слева направо: Кэтлин Рубинс, Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков

Дублирующий экипаж

Слева направо: Марк Ванде Хай, Олег Новицкий, Пётр Дубров

Основной

экипаж



СергейРыжиков



командиркорабля «Союз МС»;

командир МКС-64



Сергей

Кудь-Сверчков



бортинженер-1корабля «Союз МС»;

бортинженер МКС-64



КэтлинРубинс



бортинженер-2

корабля «Союз МС»;

бортинженер МКС-64



Экипажи МКС-64

ОлегНовицкий



командир

корабля «Союз МС»;

бортинженер МКС

Пётр

Дубров



бортинженер-1 корабля «Союз МС»;

бортинженер МКС



Марк

Ванде Хай



бортинженер-2корабля «Союз МС»;бортинженер МКС



Дублирующий экипаж

MIL OSI