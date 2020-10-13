Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур13.10.2020 16:00

ЦУП готов к запуску корабля «Союз МС-17»

Центр управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершил плановые работы по подготовке к выведению на околоземную орбиту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» и его последующей стыковке с российским сегментом Международной космической станции. В соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП запуск запланирован на 14 октября 2020 года в 08:45:04 по московскому времени.

Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС приступят к управлению полётом корабля после его отделения от третьей ступени носителя. Расчётное время выведения на целевую орбиту — 08:53:53 мск. Трансляция пуска с космодрома Байконур будет доступна на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос» с 05:45 мск. Впервые эфир будет вестись из легендарной Останкинской телебашни на улице, которая носит имя Сергея Королёва, в г. Москве.

В состав основного экипажа входят: командир Сергей Рыжиков (Роскосмос), бортинженер-1 Сергей Кудь-Сверчков (Роскосмос) и бортинженер-2 Кэтлин Рубинс (NASA). Их дублеры — космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. В настоящее время на борту Международной космической станции находятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Сближение пилотируемого корабля «Союз МС-17» с Международной космической станцией и причаливание к стыковочному узлу модуля «Рассвет» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и российских членов экипажей корабля и станции. Стыковка корабля запланирована по т.н. «сверхбыстрой» схеме, в 11:52:27 мск.

MIL OSI