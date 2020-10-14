А. Артамонов: При распределении дотаций регионам важно актуализировать статистические данные о их финансовом состоянии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Обсуждался вопрос о распределении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, в том числе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов.

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В рамках заседания Анатолий Артамонов отметил, что на прошедших в СФ 5 октября парламентских слушаниях по основным параметрам проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы руководители регионов высказали свои предложения по формированию бюджета.

Ситуация в субъектах по‑прежнему отличается высокой степенью неопределенности и меняется очень быстро

«Ситуация в субъектах по‑прежнему отличается высокой степенью неопределенности и меняется очень быстро. Соответственно, меняются их доходы, долговая нагрузка, расходные обязательства. По‑прежнему требуются значительные финансовые вложения на борьбу с коронавирусной инфекцией. Мы только что приняли большой «налоговый пакет», направленный в большей степени на пополнение доходной части федерального бюджета», — заявил сенатор. По его словам, важно при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности максимально актуализировать статистические данные о финансовом состоянии регионов, чтобы это распределение соответствовало реальным потребностям территорий.

Анатолий Артамонов также рассказал о том, что сенаторами был одобрен закон об особом порядке исполнения бюджетов бюджетной системы в 2021 году. «В нем расширены возможности регионов и муниципалитетов по более оперативному использованию своих финансовых ресурсов. Например, увеличено количество направлений расходования регионами средств, высвобождаемых от реструктуризации бюджетной задолженности. Теперь они смогут их направлять на привлечение инвестиций и реализацию федеральных (региональных) проектов. Я считаю такой подход абсолютно правильным. По мере преодоления последствий пандемии регионы должны получить больше возможностей для самостоятельного социально-экономического развития. А для этого не надо снижать, например, расходы на финансирование национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и развитие АПК».

Анатолий Артамонов отметил, что нужно быть готовыми оказать оперативно дополнительную комплексную помощь регионам или точечную поддержку отдельным субъектам РФ на конкретные цели.

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