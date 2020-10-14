А. Майоров: Мы должны учитывать экологические риски во избежание в дальнейшем ситуаций, подобных аварии в Норильске

Source: Russia – Council of the Federation

Анализ экологической ситуации не только на месте аварии, но и в Норильске будет продолжен, заверил сенатор.

Важно обеспечить парламентский контроль по нескольким направлениям, в том числе проверить, насколько эффективно идет работа по ликвидации последствий аварии и насколько корректно выстроена бюджетная обеспеченность компенсаций нанесенного экологического вреда. Об этом заявил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия в ходе выездного совещания в Красноярске по актуальным вопросам социально-экономического развития города Норильска. Делегацию Совета Федерации возглавили заместители Председателя верхней палаты Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и Николай Журавлёв. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

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Сенатор напомнил, что в 2021 г. России предстоит председательство в Арктическом Совете. «Факт, который дает нам новые возможности, но и накладывает на нас большую ответственность. Накануне этого события необходимо максимально определить и впоследствии учитывать экологические риски во избежание в дальнейшем ситуаций, подобных аварии в Норильске. Одна из важнейших задач государственной политики в Арктической зоне страны — ликвидация объектов накопленного вреда. Не должно быть заброшенных, разрушенных поселков, разливов нефти, свалок мусора. Это, к сожалению, то, что мы увидели в Норильске», — отметил парламентарий.

Необходимо максимально определить и впоследствии учитывать экологические риски во избежание в дальнейшем ситуаций, подобных аварии в Норильске

По его словам, Россия должна предложить другим странам Арктического совета взаимодействие в регионе по трем основным направлениям: социальные вопросы, экономическое развитие и экология.

Как отметил Алексей Майоров, в соответствии с поручением Совета Федерации Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию организовал проведение мониторинга реализации мер, принятых в целях ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате аварии в г. Норильске. В том числе, было организовано взаимодействие с ПАО «ГМК «Норильский никель». «Мы провели несколько совещаний с представителями компании. Достигнуты договоренности о взаимодействии на площадке Комитета по вопросам реализации экологических мероприятий и сохранения биоразнообразия на территориях деятельности компании «Норникель», — рассказал Алексей Майоров.

Глава Комитета СФ считает, что для эффективной работы по недопущению возникновения экологических катастроф необходимо скорейшее принятие всех нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот документ направлен на совершенствование правовых норм, регулирующих вопросы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и создание механизма финансового обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации таких разливов.

Совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитета СФ по экономической политике на тему «Актуальные вопросы социально-экономического развития города Норильска»

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Николай Журавлев, Галина Карелова и Александр Усс

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Совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитета СФ по экономической политике на тему «Актуальные вопросы социально-экономического развития города Норильска»

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Совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитета СФ по экономической политике на тему «Актуальные вопросы социально-экономического развития города Норильска»

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Совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитета СФ по экономической политике на тему «Актуальные вопросы социально-экономического развития города Норильска»

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Алексей Майоров, Андрей Кутепов и Олег Мельниченко

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Совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитета СФ по экономической политике на тему «Актуальные вопросы социально-экономического развития города Норильска»

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Совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитета СФ по экономической политике на тему «Актуальные вопросы социально-экономического развития города Норильска»

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Совместное выездное совещание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитета СФ по экономической политике на тему «Актуальные вопросы социально-экономического развития города Норильска»

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Сенатор уточнил, что для реализации норм закона необходимо издать 8 подзаконных актов, которые будут регулировать наиболее важные процедуры. В частности, установление порядка проведения комплексных учений по подтверждению готовности организации к действиям по выполнению плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, установление критериев определения объектов по степени опасности, требований к содержанию планов по предупреждению и ликвидации нефтеразливов и так далее.

Законодатель подчеркнул, что принятие Постановления Совета Федерации по этой проблематике – очень важный шаг. Это высшая форма парламентского реагирования на чрезвычайную ситуацию, добавил он.

Сенатор указал, что с целью оценки эффективности восстановительных работ разрабатывается программа мониторинга за качеством поверхностных вод и состоянием почв. В течение 2021 и 2022 гг. запланировано проведение научно-исследовательских работ по изучению состояния кормовой базы, а также выпуск мальков, рыб разных пород. Так, по состоянию на 6 октября 2020 г. собрано более 34 кубических метров топливно-водяной смеси (в том числе с акватории водоемов – 25 748 куб.м, из топливно-водяных котлованов – 8 875 куб.м.

Алексей Майоров заверил, что анализ экологической ситуации не только на месте аварии, но и в Норильске будет продолжен. «Будем вести мониторинг состояния воды, воздуха, почвы», — пояснил он.

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