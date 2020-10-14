А. Турчак: Упрощенный порядок получения ряда социальных выплат должен быть продлен до 1 марта будущего года

Source: Russia – Council of the Federation

Внесен законопроект об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением первого или второго ребенка.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области и депутаты Государственной Думы внесли проект федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка».

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Проект предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранения их здоровья в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Весной этого года мы упростили порядок получения ряда социальных выплат, в том числе – на первого и второго ребенка. В период с 1 апреля по 1 октября они назначались автоматически, без лишней бюрократии и дополнительных подтверждений, что было совершенно оправданно в условиях пандемии», — напомнил первый вице-спикер Совета Федерации.

Мы считаем, что в данных обстоятельствах упрощенный порядок должен быть продлен до 1 марта 2021 года

Вместе с тем, отметил Андрей Турчак, окончание действия этой меры совпало с новым всплеском заболеваемости коронавирусом. «Мы считаем, что в данных обстоятельствах упрощенный порядок должен быть продлен до 1 марта 2021 года. Соответствующий законопроект был сегодня внесен в Государственную Думу».

В нынешней сложной ситуации мы должны поддержать людей и сохранить беззаявительный порядок получения этих средств

По словам парламентария, родители детей не должны стоять перед выбором – рисковать своим здоровьем, посещая лишний раз государственные учреждения, или отказаться от положенных им выплат. «В нынешней сложной ситуации мы должны поддержать людей и сохранить беззаявительный порядок получения этих средств. Рассчитываю, что законопроект будет принят в самые короткие сроки», — подчеркнул Андрей Турчак.

В указанный период в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения коронавирусной инфекции в стране, посещение органов, осуществляющих полномочия в сфере социальной защиты населения, гражданами для получения ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка будет прекращено. Их назначение будет осуществляться без подачи гражданами заявлений.

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