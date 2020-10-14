Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1714.10.2020 11:50

Впервые за 3 часа: «Союз МС-17» пристыковался к МКС

Транспортный корабль «Союз МС-17» спустя чуть более трех часов после старта, в 11:48:47 по московскому времени, в штатном режиме пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции. Впервые в мире к МКС пристыковался пилотируемый корабль, совершивший всего два витка вокруг Земли. Кроме того, поставлен новый рекорд по полетам к Международной космической станции — общее время от запуска до стыковки «Союза МС-17» составило 3 часа и 3 минуты. Предыдущий рекорд принадлежит грузовому кораблю «Прогресс МС-15», которому понадобилось 3 часа и 18 минут.

Сближение выполнялось в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). В настоящее время экипажи выполняют операции по подготовке к открытию люков: проводят контроль герметичности отсеков корабля и выравнивание давления между МКС и «Союзом», а также снимают скафандры «Сокол КВ-2». По окончании проверки герметичности стыка между космическим кораблем и модулем «Рассвет» предварительно в 13:45 мск планируется открыть переходные люки. После чего на МКС перейдёт экипаж «Союза МС-17» в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс. Они присоединятся к работающему на станции экипажу в составе Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди. Прямое включение будет доступно в разделе «Онлайн трансляции» с 13:30 мск.

Повтор трансляции стыковки

Переход к новой т.н. «сверхбыстрой» схеме стал возможен только с вводом в эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-2.1а», позволяющей по своим техническим характеристикам и возможностям системы управления выводить космические корабли на заданную орбиту с самой высочайшей точностью. Важной особенностью реализации двухвитковой схемы является предварительное формирование требуемой рабочей орбиты МКС и точное выполнение заложенной в бортовой вычислительный комплекс корабля «Союз МС» программы автономного наведения.

Ранее, 14 октября 2020 года, в 08:45:04 мск, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17». Он доставил на МКС новый международный экипаж с позывным «Фаворы».

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