Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космофест Восточный#Восточный#Дмитрий Рогозин14.10.2020 19:50

В Амурской области открылся фестиваль «Космофест Восточный»

В Амурской области состоялось открытие VI Всероссийского молодежного космического фестиваля «Космофест Восточный». Проект реализуется Амурским государственным университетом совместно с Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Амурской области. Гостями Космофеста в этом году стали летчики-космонавты, Герои России Валерий Токарев и Михаил Корниенко, а также ведущие эксперты российской ракетно-космической отрасли.

Фестиваль открыли космонавты Валерий Токарев и Михаил Корниенко, губернатор Амурской области Василий Орлов и ректор Амурского государственного университета Андрей Плутенко. С приветственным словом с космодрома Байконур к участникам фестиваля обратился генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Космодром Восточный, как новая точка притяжения на всем российском Дальнем Востоке, должен иметь поддержку, прежде всего, молодого поколения! Молодежь нужно готовить по тем специальностям, которые в полной мере будут востребованы на Восточном, — отметил Дмитрий Рогозин. — Восточный сегодня для России — это самая главная, самая большая инфраструктурная стройка, от результатов которой зависит полная независимость нашей страны в обеспечении космических пусков».

В этом году Космический фестиваль пройдет уже в шестой раз. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 прямая трансляция с площадок фестиваля проходит в режиме «онлайн», а присоединиться к просмотру можно по ссылке и на официальном сайте. В рамках фестиваля проходит онлайн-хакатон, участие в котором принимают учащиеся школ Дальневосточного федерального округа. Команды участвуют в разработке конкретных продуктов и решают космические задачи из области IT. Например, необходимо решить проблему экологического загрязнения околоземной орбиты «космическим мусором» или рассчитать полетные характеристики беспилотных летательных аппаратов на других планетах.

Завтра, 15 октября 2020 года, для школьников российские члены экипажа экспедиции МКС-63 проведут Космический урок по физике. Это образовательное шоу Госкорпорация «Роскосмос» запустила совместно с московским Музеем космонавтики. С космонавтами Роскосмоса Иваном Вагнером и Анатолием Иванишиным ребята поговорят о таком явлении как радиация. Свои проекты на Космофесте также будут защищать участники Всероссийского конкурса молодежных проектов по космической деятельности «Космический инновационный конвент «Восточный 2020». Защита пройдет в прямом эфире с участием экспертов ракетно-космической промышленности России.

За пять лет существования фестиваля в нем приняли участие более 7 000 участников — представителей молодежных сообществ из разных субъектов Российской Федерации. Он направлен на содействие социально-экономическому и научно-технологическому развитию страны через вовлечение молодежи в передовые образовательные практики с использованием инновационных технологий по профильным направлениям космической отрасли для формирования нового поколения ученых, исследователей и инженеров.

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