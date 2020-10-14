В Мурманской области прокуратура в судебном порядке добилась присвоения 87-летней местной жительнице статуса ветерана Великой Отечественной войны

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ловозерского района Мурманской области провела проверку в связи с незаконным отказом местной жительнице 1933 года рождения в присвоении статуса ветерана Великой Отечественной войны.

Установлено, что в период с 1942 г. по 1945 г. женщина трудилась в колхозе «Мир» в Белозерском районе Вологодской области.

Обратившись в органы социальной защиты за присвоением статуса ветерана Великой Отечественной войны, она получила отказ в связи с тем, что не сохранились документы, подтверждающие факт ее работы в указанный период.

Несмотря на то, что официальные документы о трудовой деятельности в годы войны не сохранились, имеются свидетельские показания коллег, подтверждающие этот факт.

Для защиты прав пенсионерки прокурор Ловозерского района обратился в суд с заявлением об установлении факта ее трудовой деятельности в тылу, что является основанием для присвоения женщине статуса ветерана Великой Отечественной войны как труженице тыла.

Судом требования прокуратуры удовлетворены.

На основании решения суда жительнице Ловозерского района присвоен статус ветерана Великой Отечественной войны.

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