В Оренбургской области риэлтор предстанет перед судом за мошенничество со средствами материнского капитала

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Абдулинская межрайонная прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении риэлтора. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, обвиняемая в период с марта 2017 года по октябрь 2019 года при предоставлении посреднических услуг на рынке недвижимости реализовывала незаконную схему обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

Злоумышленница предлагала владельцам сертификатов совершение сделок с недвижимым имуществом без их фактического участия. Для этого она самостоятельно подбирала объекты и оформляла необходимую документацию, намеренно завышая их стоимость. Разницу между реальной ценой недвижимости и размером выделенных государственных средств риэлтор присваивала.

Таким способом были обмануты 12 граждан, похищено более 2,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Абдулинский районный суд для рассмотрения по существу.

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