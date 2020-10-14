В Совете Федерации обсудили региональный опыт инноваций в предоставлении услуг инвалидам

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол» Совета по делам инвалидов при Совете Федерации провела председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы провела «круглый стол» Совета по делам инвалидов при Совете Федерации по теме «Новые возможности и инновационные решения в предоставлении услуг инвалидам: опыт регионов».

Смотрите также

По словам сенатора, в стране в период борьбы с коронавирусом усилена поддержка инвалидов. Принято решение об утверждении временного порядка установления инвалидности. «Внедрению инновационных решений в предоставлении услуг инвалидам, совершенствованию законодательства и реализации программ поддержки инвалидов в нашей стране уделяется особое внимание. При этом и в субъектах РФ в период действия ограничительных мер также разрабатывались и применялись различные социальные технологии», — сказала она.

Внедрению инновационных решений в предоставлении услуг инвалидам, совершенствованию законодательства и реализации программ поддержки инвалидов в нашей стране уделяется особое внимание

По ее словам, за последние три года активно развивалась нормативная база. Была упрощена процедура установления инвалидности и сокращены сроки ее признания, урегулирована процедура проведения медико-социальной экспертизы, расширен федеральный перечень технических средств реабилитации, установлена государственная услуга по сопровождению при содействии занятости инвалидов и определен механизм ее реализации.

Как сообщил первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Вовченко, ведется работа по развитию системы реабилитации инвалидов в рамках государственной программы «Доступная среда». В 2017–2020 годах объем федеральной поддержки регионов на ее формирование составил более 1,65 млрд рублей.

Также, отметил он, с созданием информационных и коммуникационных технологий постоянно повышаются возможности для граждан, в том числе инвалидов, получать в режиме реального времени услуги по образованию, медицинскому и социальному обслуживанию.

При этом в период пандемии для своевременного и качественного предоставления услуг значительно усилены меры поддержки граждан с инвалидностью. В частности, временным порядком была установлена заочная форма освидетельствования граждан, проходящих медико-социальную экспертизу. Предусмотрено автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности, в том числе для детей-инвалидов, на 6 месяцев, если срок очередного переосвидетельствования наступает в период с 1 марта до 1 октября 2020 года.

В настоящее время Министерством труда и социальной защиты подготовлены проекты постановлений Правительства, предусматривающие продление действия Временного порядка до 1 марта 2021 года. Указанные проекты проходят согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Принимавшие участие в «круглом столе» представители региональных органов власти сообщили, что в период действия ограничительных мер для оказания помощи инвалидам также разрабатывались и применялись различные социальные технологии.

Были организованы «горячие линии» по оказанию социальных услуг и психологической помощи инвалидам. Для детей-инвалидов применялись дистанционные индивидуальные занятия.

При этом в большинстве субъектов страны инвалиды обеспечены доставкой на дом не только лекарств, медицинских изделий и средств реабилитации, но и продуктов питания и промышленных товаров первой необходимости. Поддержку в этот период оказывали волонтеры и некоммерческие организации.

Кроме того, в ряде регионов созданы медико-социальные группы, которые осуществляют адресные выходы к людям, страдающим хроническими заболеваниями для контроля за состоянием их здоровья и оказания необходимой помощи.

Одним из эффективных региональных опытов непрерывной реабилитации в условиях стационара стала модель дистанционной медицинской консультации, которая позволила обеспечить возможность оказания квалифицированной медицинской помощи для маломобильных групп населения, в том числе детей-инвалидов, а также для граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных регионах.

Участники заседания отметили, что для дальнейшего улучшения повседневной жизни инвалидов, необходимо создать все условия для получения социальных и медицинских услуг инвалидами системно, вне зависимости от внешних факторов. Обеспечить доступность государственных услуг, развитие и внедрение цифровых сервисов, усиление работы по межведомственному взаимодействию, а также разработку и реализацию обучающих программ по цифровой грамотности инвалидов.

Заседание Совета по делам инвалидов на тему «Новые возможности и инновационные решения в предоставлении услуг инвалидам: опыт регионов»

1 из 16

Инна Святенко

2 из 16

Алексей Вовченко

3 из 16

Заседание Совета по делам инвалидов на тему «Новые возможности и инновационные решения в предоставлении услуг инвалидам: опыт регионов»

4 из 16

Валерий Рязанский

5 из 16

Елена Бибикова

6 из 16

Заседание Совета по делам инвалидов на тему «Новые возможности и инновационные решения в предоставлении услуг инвалидам: опыт регионов»

7 из 16

Заседание Совета по делам инвалидов на тему «Новые возможности и инновационные решения в предоставлении услуг инвалидам: опыт регионов»

8 из 16

Заседание Совета по делам инвалидов на тему «Новые возможности и инновационные решения в предоставлении услуг инвалидам: опыт регионов»

9 из 16

Елена Бибикова

10 из 16

Заседание Совета по делам инвалидов на тему «Новые возможности и инновационные решения в предоставлении услуг инвалидам: опыт регионов»

11 из 16

Валерий Рязанский

12 из 16

Заседание Совета по делам инвалидов на тему «Новые возможности и инновационные решения в предоставлении услуг инвалидам: опыт регионов»

13 из 16

Инна Святенко

14 из 16

Заседание Совета по делам инвалидов на тему «Новые возможности и инновационные решения в предоставлении услуг инвалидам: опыт регионов»

15 из 16

Заседание Совета по делам инвалидов на тему «Новые возможности и инновационные решения в предоставлении услуг инвалидам: опыт регионов»

16 из 16

По итогам «круглого стола» было принято решение совместно с Государственной Думой ускорить принятие ряда законопроектов, направленных на помощь гражданам с инвалидностью. Среди них законопроект о предоставлении мер социальной защиты (поддержки) с использованием электронного сертификата, «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» и законопроект «О внесении изменения в статью 111 закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в части предоставления инвалидам технических средств реабилитации без привязки к месту жительства).

Правительству страны рекомендовано ускорить принятие проектов его постановлений «О Временном порядке признания лица инвалидом» и «О Временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания» в целях продления действия Временного порядка до 1 марта 2021 года.

Министерству труда и социальной защиты и Министерству здравоохранения рекомендовано ускорить переход на электронный документооборот между медицинскими учреждениями и учреждениями медико-социальной экспертизы.

Кроме того, была отмечена необходимость совершенствования нормативного урегулирования заочной формы освидетельствования граждан, проходящих медико-социальную экспертизу. Подчеркнута необходимость закрепления беззаявительного предоставления инвалидам технических средств реабилитации, при поступлении в уполномоченный орган сведений о нуждаемости инвалида в таких изделиях.

Также участники «круглого стола» отметили важность обеспечения закрепления назначения пенсии по инвалидности в беззаявительном порядке.

Регионам во взаимодействии с Пенсионным фондом рекомендовано ускорить организацию электронного документооборота в части получения сведений об инвалидности граждан из «Федерального реестра инвалидов», продолжить работу по повышению качества предоставления социальных услуг, при этом использовать и практику дистанционного оказания медицинской помощи и реабилитации.

Также участники встречи обратили внимание на необходимость создания мобильных медико-социальных групп для проведения выездов к инвалидам, страдающим хроническими заболеваниями, в целях контроля за их состоянием здоровья и оказания необходимой помощи.

Заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что в период пандемии значительно усилены меры поддержки граждан с инвалидностью. Незамедлительно принято решение об утверждении Временного порядка установления инвалидности, в том числе для детей-инвалидов, продлены индивидуальные программы реабилитации и абилитации, ускорилась работа по обеспечению инвалидов ТСР. В регионах модернизируется система социального обслуживания и реализуется комплекс мер по оказанию дополнительной поддержки инвалидам в целях предупреждения распространения коронавируса.

«Эти позитивные примеры не означают, что все проблемы устранены. Нам предстоит еще многое сделать для их решения. Важно продолжить создавать все условия, чтобы граждане с ограниченными возможностями могли получать социальные и медицинские услуги системно, вне зависимости от внешних факторов», — добавила вице-спикер СФ.

Галина Карелова подчеркнула важность ускоренного внедрения новых форм поддержки инвалидов. «Безусловно, полученный обширный и разнообразный опыт нужно проанализировать и презентовать лучшие практики субъектов Федерации на четвертом Форуме социальных инноваций регионов», — сказала заместитель Председателя СФ.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области представители федеральных министерств, региональной власти.

MIL OSI