В Хакасии по иску прокуратуры ребенок-инвалид обеспечен жизненно необходимым лекарственным препаратом

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Черногорска Республики Хакасия провела проверку по обращению матери ребенка-инвалида о нарушении его прав на получение лекарственных препаратов.

Установлено, что ребенок страдает прогрессирующим редким (орфанным) заболеванием, по жизненным показаниям ему необходимо принятие лекарственного препарата на постоянной основе. Однако на протяжении длительного периода закупка лекарственного препарата не осуществлялась.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, на региональное министерство здравоохранения возложена обязанность организовать бесплатное обеспечение ребенка-инвалида лекарственным препаратом на постоянной основе.

В настоящее время ребенок обеспечен лекарственным средством до конца 2020 г. Получение лекарственного препарата несовершеннолетним в дальнейшем находится на контроле городской прокуратуры.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI