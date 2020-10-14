Г. Карелова: Необходимо принять новую комплексную программу социально-экономического развития Норильска

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ рассчитывает, что новая комплексная программа развития Норильска будет соответствовать возможностям горно-металлургической компании «Норильский Никель».

В рамках выездного совместного совещания комитетов Совета Федерации «Актуальные вопросы социально-экономического развития города Норильска» заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области подвела итоги проведенного мониторинга учреждений социальной сферы. Мероприятие прошло в столице края Красноярске.

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«Принято полагать, что город, в котором есть такое крупное предприятие как «Норильский никель», это город с особыми возможностями для создания комфортных условий жизни. Наш мониторинг состояния социальной сферы показывает, что, несмотря на наличие немалой социальной инфраструктуры в городе, она не является достаточной. Ряд объектов здравоохранения и социального обслуживания нуждается в реконструкции или ремонте. Так, детская и взрослая поликлиника в районе Талнах города Норильска находятся в аварийном и предаварийном состоянии», — сказала вице-спикер СФ. «Подобная ситуация – недопустима. Совет Федерации возьмет под контроль утверждение актуализированной программы модернизации первичного звена Красноярского края. Важно отметить, что имеется острая потребность в строительстве двух общеобразовательных учреждений, тем более, что с 1996 года в городе не построено ни одной новой школы. Сохраняется очередь в детские дошкольные учреждения».

Совет Федерации возьмет под контроль утверждение актуализированной программы модернизации первичного звена Красноярского края

Галина Карелова также обратила внимание, что ряд учреждений социального обслуживания располагаются в многоквартирных домах, в которых не обеспечена доступность для маломобильных групп населения. «В то же время можно разместить эти учреждения в отдельно стоящем здании в центральном районе Норильска. Для того, чтобы здание соответствовало современным стандартам, его нужно отремонтировать и дооснастить реабилитационным оборудованием. В этой связи следует найти дополнительное финансирование для завершения всех ремонтных работ».

Вице-спикер СФ заключила, что в этих условиях в целом необходима новая комплексная программа развития Норильска. «Рассчитываю, что она будет соответствовать возможностям горно-металлургической компании «Норильский Никель». Надеюсь, что вряд ли его руководство устраивает такой контраст в уровнях экономического развития предприятия и развития социальной сферы Норильска. Будем предлагать принять новую комплексную программу социально-экономического развития», — подчеркнула парламентарий.

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