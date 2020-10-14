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Делегация Совета Федерации посещает Норильск и знакомится с ходом работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации

Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Совета Федерации во главе с заместителями Председателя СФ Николаем Журавлевым и Галиной Кареловой посещает Норильск и Красноярск.
В составе делегации СФ председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованиюАлексей Майоров, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам СевераОлег Мельниченко, сенаторы Российской Федерации.
Сенаторы и представители профильных министерств и ведомств проводят комплексный анализ ситуации в экологии, экономике, социальной политике, энергетике, строительстве и ЖКХ города.

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