Евгений Грабчак: «Серьезных рисков для прохождения отопительного сезона на территории Норильска не прогнозируется»

Source: Russia Ministry of Energy

Красноярск, 14 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак принял участие в выездном совещании Комитетов Совета Федерации по экономической политике и по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Актуальные вопросы социально-экономического развития города Норильска».

Говоря о подготовке города к прохождению осенне-зимнего периода, заместитель Министра отметил, что работающая в регионе Норильско-Таймырская энергетическая компания на сегодняшний день выполнила минимально необходимый объем работ. Серьезных рисков для прохождения отопительного сезона на территории Норильска не прогнозируется. Вместе с тем есть проблематика, о которой говорит и Ростехнадзор, связанная с запретом на эксплуатацию трех резервуаров для резервного топлива ТЭЦ. Евгений Грабчак пояснил, что этот вопрос можно решить за счет подключения резервных газопроводов, которые уже проходят недалеко от ТЭЦ.

«Здесь компания должна принять решение и провести соответствующие работы. Совместно с Ростехнадзором с учетом предписаний мы проведем дополнительную оценку готовности компании к прохождению осенне-зимнего периода», – сообщил Евгений Грабчак.

Заместитель Министра рассказал, что в перспективе до 2025 года в Норильско-Таймырском энергорайоне планируется ввод нового энергоблока на 120 МВт и замена энергоблока с увеличением установленной мощности на 45 МВт на Норильский ТЭЦ-2. Кроме того, будут заменены три гидрогенератора на Усть-Хантайской ГЭС с увеличением установленной мощности на 30 МВт. Также обновление коснется электросетевого хозяйства: будут построены две подстанции 110 кВ и более 30 км линий электропередачи 110 кВ.

«С учетом стабильного потребления электроэнергии и мощности в энергорайоне, видим, что имеется достаточный ресурс электрической мощности для покрытия максимума потребления», – сказал Евгений Грабчак.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время Минэнерго фиксирует неудовлетворительное состояние линий электропередачи и основного генерирующего оборудования, а также недостаток финансирования для поддержания необходимого уровня надежности. Заместитель Министра пояснил, что для решения этих вопросов необходимо следовать существующему механизму утверждения и контроля инвестиционных программ на уровне региона.

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