И. Рукавишникова провела дистанционный личный прием жителей Ростовской области

Source: Russia – Council of the Federation

По каждому из поднятых гражданами вопросов будут приняты соответствующие меры.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках региональной недели провела очередной прием граждан в дистанционном формате. К сенатору обратились 15 жителей региона, прием длился более 5 часов.

Вопросы, волнующие дончан, касались сфер пенсионного законодательства, деятельности службы судебных приставов, а также правоохранительных органов, получения инвалидности и мер соцподдержки, работы адвокатов. По каждому из них будут приняты соответствующие меры.

Люди очень ждут прямого общения, ценят это и возлагают большие надежды на перемены в своей жизни к лучшему

«Мы очень ждем снятия ограничений и возвращения к режиму живых приемов граждан. Когда говоришь с человеком напрямую, помогаешь ему не только профессионально, но и эмоционально, этого не заменит никакой дистанционный формат. Люди очень ждут прямого общения, ценят это и возлагают большие надежды на перемены в своей жизни к лучшему», — отметила Ирина Рукавишникова.

Одна из заявительниц сообщила, что ей необходимо оформлять инвалидность, а самой выходить из дома, чтобы подать документы, нельзя во избежание заражения. «Будем просить о помощи волонтеров», — прокомментировала парламентарий.

Личные приемы жителей региона и совместные приемы с руководителями региональных подразделений федеральных органов власти Ирина Рукавишникова проводит в различных муниципальных образованиях Ростовской области ежемесячно.

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