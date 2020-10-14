И. Рукавишникова провела совещание, посвященное подготовке новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы, связанные в том числе, с ужесточением административной ответственности за обращение фальсифицированной пищевой продукции.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела семинар-совещание, посвященное подготовке проекта федерального закона о Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.

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В ходе совещания обсуждались изменения в КоАП, связанные с вопросами административной ответственности за обращение фальсифицированной пищевой продукции, ответственности за неповиновение либо воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, осуществляющего государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, о расширении компетенции органов местного самоуправления по возбуждению дел об административных правонарушениях, а также об административной ответственности в сфере благоустройства.

В июне прошлого года была обнародована концепция нового КоАП, в которой обосновывалась необходимость реформирования административно-деликтного законодательства, напомнила сенатор. Широкий пласт проблем связан с вопросами, волнующие субъекты Федерации, – начиная от разграничения нормотворческих полномочий в этой сфере и заканчивая вопросами администрирования отдельных составов на региональном и муниципальном уровнях.

В ходе подготовки проекта нового кодекса Совет Федерации как палата регионов выступил связующим звеном между субъектами Федерации и его разработчиками. Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству провел мониторинг, обобщил и проанализировал более трехсот предложений, поступивших из регионов. Аналогичная работа была проведена и по проекту процессуального кодекса об административных правонарушениях. Все предложения регионов также обобщены и направлены в Министерство юстиции, рассказала Ирина Рукавишникова.

Ирина Рукавишникова провела семинар-совещание, посвященное подготовке проекта федерального закона о Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях

В январе 2020 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликованы первые версии проектов КоАП и процессуального КоАП для общественного обсуждения. На сегодняшний день в числе важнейших новелл проекта является введение новой классификации административных правонарушений и выделена категория грубых административных правонарушений, что позволяет сделать ответственность более индивидуализированной и усилить ее превентивный и карательный аспекты. Кроме того, более четко выписаны юридические характеристики повторности административных правонарушений и правила ужесточения санкций за совершение повторных правонарушений, при этом введены гибкие правила применения увеличенных размеров административного штрафа. В проекте предусмотрена возможность замены административного штрафа на предупреждение в случае, если правонарушение выявлено в ходе контрольно-надзорных мероприятий, совершено впервые и не является грубым. В отношении самих административных штрафов принято решение не повышать их размеры, оставить на уровне действующего КоАП. По сравнению с действующей редакцией КоАП в проекте сокращено количество составов административных правонарушений. В проекте установлена административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Это решает злободневную для регионов проблему с администрированием данного состава.

По сравнению с действующей редакцией КоАП в проекте сокращено количество составов административных правонарушений

«Мы значительно продвинулись по пути реализации предложений регионов по корректировке КоАП, большая часть из них учтены. Вместе с тем, наряду с вопросами, уже нашедшими свое решение, есть еще целый ряд тех, которые необходимо обсуждать и решать», — отметила Ирина Рукавишникова. Среди них — об административной ответственности за обращение фальсифицированной пищевой продукции, ответственности за неповиновение либо воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, осуществляющего государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, волнующий регионы вопрос о расширении компетенции органов местного самоуправления по возбуждению дел об административных правонарушениях, а также вопросы, связанные с деятельностью в сфере благоустройства.

В ходе совещания выступили советник Министра юстиции России Денис Новак, статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Михаил Орлов, представители субъектов Федерации, научного сообщества, некоммерческих организаций, гражданского общества, эксперты.

В мероприятии приняли участие представители всех субъектов Федерации, более 300 органов местного самоуправления.

По итогам обсуждения предложения, озвученные в ходе дискуссии, войдут в единый пакет рекомендаций по доработке КоАП, который будет доработан и направлен в Министерство юстиции РФ, отметила Ирина Рукавишникова.

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