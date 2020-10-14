И. Умаханов: Парламентарии сотрудничают в противодействии производству и реализации контрафактной продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приветствовал участников Международного форума «Антиконтрафакт. Бизнес и власть. Мировые практики».

Заместитель Председателя СФ, Председатель Совета по вопросам интеллектуальной собственности Совета Федерации Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан приветствовал участников, организаторов и гостей Международного форума «Антиконтрафакт. Бизнес и власть. Мировые практики».

Смотрите также

Ильяс Умаханов отметил, что в современном мире производство подделок и нарушение прав интеллектуальной собственности стали глобальной проблемой. В нашей стране вопросы борьбы с контрафактом входят в актуальную рабочую повестку законодательной и исполнительной власти.

В нашей стране вопросы борьбы с контрафактом входят в актуальную рабочую повестку законодательной и исполнительной власти

«В условиях интеграции в международное экономическое пространство важно обеспечить эффективную работу механизмов защиты объектов интеллектуальной собственности, создать надежную преграду контрафактной и фальсифицированной продукции как на внутреннем рынке, так и при пересечении границ», — сказал Ильяс Умаханов. Он обратил внимание, что в этой связи усилия международного парламентского сообщества сосредоточены на укреплении механизмов многостороннего диалога по противодействию производству и реализации подделок.

По мнению законодателя, хорошим примером в этом смысле являются усилия, предпринимаемые в рамках Евразийского экономического союза.

Вице-спикер СФ напомнил, что с 2016 года в России и других странах ЕАЭС началась работа по введению электронных меток (чипированию) ряда товаров и внедрению систем их отслеживания. «В России планируется внедрить обязательную маркировку для всех групп товаров к 2024 году. Отдельным направлением работы является повышение выявляемости контрафактной продукции. В 2018 году в ЕАЭС было выявлено более семнадцати миллионов единиц контрафактной продукции, на пятьдесят четыре процента больше, чем в 2017 году».

«В значительной мере помогает решать проблемы контрафакта цифровизация, прослеживаемость, маркировка. Диапазон принимаемых решений и мер очень широк. В этой области есть большое поле обмена мнениями и конструктивного диалога», — считает Ильяс Умаханов.

Он напомнил, что в Совете Федерации эти вопросы обсуждаются на площадках Интеграционного клуба при Председателе СФ, Совете по вопросам интеллектуальной собственности, других консультативно-экспертных органах.

По словам Ильяса Умаханова, движение по противодействию обороту контрафактной продукции получает широкую общественную поддержку, выстраивается взаимодействие с законодательными и исполнительными органами власти.

MIL OSI