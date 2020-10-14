Л. Гумерова: Необходимо расширить привлечение внебюджетных источников к финансированию научных исследований

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела «круглый стол» на тему «Создание условий для роста инвестиционной привлекательности научной и научно-технической деятельности: законодательный аспект».

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела заседание «круглого стола» на тему «Создание условий для роста инвестиционной привлекательности научной и научно-технической деятельности: законодательный аспект». Мероприятие прошло в комбинированном формате с использованием видеоконференцсвязи.

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Сенатор отметила, что без научно-технологического развития невозможно обеспечить независимость и конкурентоспособность России. Она обратила внимание, что поправками в Конституцию РФ закреплены обязанности Правительства по обеспечению проведения единой социально ориентированной государственной политики в области науки, обеспечению господдержки научно-технологического развития страны, сохранение и развитие ее научного потенциала.

Говоря о Стратегии научно-технологического развития России, Лилия Гумерова подчеркнула, что одной из ее задач является создание условий и механизмов для привлечения финансирования научных исследований из внебюджетных источников. «За последние 20 лет доля бизнеса в финансировании науки в России практически не изменилась и не превышает 30 процентов, а 70 процентов составляют государственные средства. В то время как в ряде стран все ровно наоборот. Отсюда и одна из наших главных задач – перевернуть «пирамиду» соотношения бюджетного и внебюджетного финансирования научных исследований», — сказала она.

Без научно-технологического развития невозможно обеспечить независимость и конкурентоспособность России

Парламентарий отдельно указала на бессистемный характер имеющихся мер поддержки частных инвесторов научной деятельности. Вот почему, считает Лилия Гумерова, акцент необходимо сделать не на увеличении количества мер поддержки инвесторов, а на анализе, оценке эффективности и систематизации существующих льгот и преференций.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Сергей Люлин в ходе заседания сообщил, что на первом этапе реализации принятой в 2016 г. Стратегии научно-технологического развития РФ были сформированы инструменты, необходимые для инновационного развития страны. «Среди них – федеральные научно-технические программы, комплексные научно-технические программы, «дорожные карты» рынков Национальной технологической инициативы, а также научно-образовательные центры мирового уровня».

«Круглый стол» на тему «Создание условий для роста инвестиционной привлекательности научной и научно-технической деятельности: законодательный аспект»

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«Круглый стол» на тему «Создание условий для роста инвестиционной привлекательности научной и научно-технической деятельности: законодательный аспект»

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Лилия Гумерова

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«Круглый стол» на тему «Создание условий для роста инвестиционной привлекательности научной и научно-технической деятельности: законодательный аспект»

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Виктор Смирнов

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«Круглый стол» на тему «Создание условий для роста инвестиционной привлекательности научной и научно-технической деятельности: законодательный аспект»

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«Круглый стол» на тему «Создание условий для роста инвестиционной привлекательности научной и научно-технической деятельности: законодательный аспект»

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«Круглый стол» на тему «Создание условий для роста инвестиционной привлекательности научной и научно-технической деятельности: законодательный аспект»

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«Круглый стол» на тему «Создание условий для роста инвестиционной привлекательности научной и научно-технической деятельности: законодательный аспект»

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«Круглый стол» на тему «Создание условий для роста инвестиционной привлекательности научной и научно-технической деятельности: законодательный аспект»

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«Круглый стол» на тему «Создание условий для роста инвестиционной привлекательности научной и научно-технической деятельности: законодательный аспект»

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Заместитель Министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко затронула вопросы существующих нормативно-правовых ограничений, недостаточной проработки процесса трансфера технологий из науки в бизнес, слабой мотивации научно-технических организаций создавать и коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности.

В дискуссии также приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, заместитель президента Российской академии наук Владимир Иванов, директор Департамента аудита образования, науки и инноваций Счетной палаты РФ Светлана Меркушина, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев, директор Ассоциации государственных научных центров РФ «НАУКА» Михаил Дасковский, заместитель директора Российского фонда фундаментальных исследований Игорь Шеремет, представители Российского научного фонда, вузов, госкорпораций и бизнес-структур.

По итогам заседания участники приняли за основу проект решения, нацеленный на повышение инвестиционной привлекательности научной и научно-технической деятельности, в том числе в субъектах РФ.

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