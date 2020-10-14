Л. Гумерова: Нужен комплексный подход при противодействии распространению негативной информации в Интернете

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан в рамках подготовки к заседанию Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей посетила Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды (АНО «ЦИСМ»).

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Центр создан по поручению главы государства в октябре 2018 г. с целью выработки системы по защите молодого поколения, детей и подростков от воздействия негативной информации. При взаимодействии с Роскомнадзором, Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, правоохранительными органами и другими ведомствами Центр выявляет контент, связанный с суицидальными проявлениями, кибербуллингом, распространением криминальной субкультуры и другими деструктивными тенденциями в молодёжной среде.

Вопросы обеспечения информационной безопасности детей входят в число приоритетов Совета Федерации

Лилия Гумерова отметила, что вопросы обеспечения информационной безопасности детей входят в число приоритетов Совета Федерации. «Сегодня активному деструктивному воздействию в социальных сетях подвергается каждый второй подросток в России. Сенаторы совместно с представителями профильных министерств и ведомств, экспертами в постоянном режиме прорабатывают вопросы законодательного противодействия распространению противоправной информации в сети Интернет и повышения ответственности пользователей», — сказала парламентарий.

Лилия Гумерова посетила Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды (АНО «ЦИСМ»)

«Сейчас, когда в обществе появляются новые угрозы и вызовы времени, угрозы терроризма и Интернет-зависимости, нам необходимо реформировать систему реагирования всех профильных служб на эти вызовы. Нужно готовить специалистов, которые смогут вовремя выявлять проблемных подростков, оказывать им помощь в избавлении от зависимостей и восстановлении душевного равновесия», — подчеркнула Лилия Гумерова.

Лилия Гумерова посетила Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды (АНО «ЦИСМ»)

Генеральный директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды, член Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Денис Заварзин ознакомил сенатора с деятельностью Центра.

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