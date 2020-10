Налогово-бюджетная политика во времена беспрецедентного кризиса

План налогово-бюджетных мер по восстановлению экономики По мере того, как страны осторожно снимают ограничения, но сохраняется неопределенность в отношении развития пандемии, органы государственного управления должны следить за тем, чтобы меры налогово-бюджетной поддержки не были свернуты слишком поспешно. Однако они должны стать более адресными и не должны препятствовать необходимому перераспределению ресурсов между секторами при возобновлении экономической активности. Меры поддержки должны постепенно сместиться от сохранения старых рабочих мест к возвращению людей на работу, например, путем сокращения программ сохранения рабочих мест (субсидий на выплату заработной платы), восстановления требований поиска работы и развития новых навыков, а также помощи жизнеспособным, но все еще уязвимым компаниям осторожно возобновить деятельность. В условиях низких процентных ставок и высокого уровня безработицы увеличение государственных инвестиций, начиная с проектов по техническому обслуживанию и расширению экономической деятельности, может создать рабочие места и стимулировать экономический рост. Странам с формирующимся рынком и низкими доходами, которые сталкиваются с жесткими ограничениями финансирования, необходимо будет добиться больших результатов меньшими средствами за счет пересмотра приоритетов в расходах и повышения их эффективности. Некоторым из них может понадобиться дальнейшая официальная финансовая поддержка и облегчение бремени задолженности. Органы государственного управления также должны принять меры по улучшению соблюдения налоговых норм налогоплательщиками и рассмотреть возможность повышения налогов для более состоятельных групп населения и высокорентабельных компаний. Полученные таким образом доходы помогут оплачивать критически важные услуги, такие как здравоохранение и системы социальной защиты, во время кризиса, от которого более бедные слои населения пострадали несопоставимо сильнее. Как только пандемия будет взята под контроль, органам государственного управления нужно будет стимулировать восстановление экономики, при этом решая проблемы, возникшие вследствие кризиса, в том числе крупные бюджетные дефициты и высокие уровни государственного долга. Страны, обладающие бюджетными возможностями и испытывающие серьезные долгосрочные последствия кризиса, например, высокий уровень долговременной безработицы, должны обеспечить временные стимулирующие меры, при этом планируя корректировку в среднесрочной перспективе. Странам, имеющим высокий уровень долга и меньший доступ к финансированию, в среднесрочной перспективе также нужно будет приспособиться, стараясь сохранить государственные инвестиции и трансферты малоимущим домашним хозяйствам. Восстановление после пандемии В дальнейшем странам необходимо сделать инвестиции в систему здравоохранения и образования своей первоочередной задачей. Они также должны укрепить системы социальной защиты в целях обеспечения доступа всего населения к продовольствию и другим основным товарам и услугам. По мере того, как страны начнут восстанавливаться, органы государственного управления должны воспользоваться ситуацией, чтобы отказаться от докризисной модели роста и ускорить переход к низкоуглеродной и цифровой экономике. Тарифы за выбросы углерода должны стать основной характеристикой этого перехода, потому что они стимулируют людей сокращать потребление энергии и переходить на более экологически чистые альтернативные источники; более того, они приносят доходы, которые можно частично использовать на поддержку наиболее уязвимых групп. Поскольку органы государственного управления расширяют государственные инвестиции и другие меры налогово-бюджетной политики в целях поддержания восстановления экономики, их решения в области экономической политики будут иметь долгосрочные последствия. Они должны сделать решительный шаг в сторону более всеохватывающей и устойчивой экономики и борьбы с глобальным потеплением с помощью экологичных мер, которые также повышают экономический рост и занятость. ***** Витор Гаспар — гражданин Португалии, директор Департамента по бюджетным вопросам МВФ. До работы в МВФ он занимал различные руководящие должности, связанные с вопросами политики, в Банке Португалии, в том числе в последний период — должность специального советника. В 2011–2013 годах он был министром финансов и государственного управления Португалии. В 2007–2010 годах он возглавлял Бюро советников по вопросам европейской политики в Европейской комиссии, а в период с 1998 по 2004 годы был генеральным директором по исследованиям в Европейском центральном банке. Г-н Гаспар имеет степень доктора наук и постдокторскую ученую степень по экономике Университета Нова в Лиссабоне. Он также учился в Католическом университете Португалии. Пауло Медас — заместитель начальника отдела в Департаменте по бюджетным вопросам МВФ. Ранее он занимал различные должности в Европейском департаменте и Департаменте стран Западного полушария МВФ. Он был постоянным представителем МВФ в Бразилии с 2008 по 2011 год. Он возглавлял миссии по развитию потенциала в ряде стран. Области его исследований включают управление и коррупцию, бюджетные кризисы и управление природными ресурсами. Он является одним из соавторов недавно вышедшей книги “Brazil: Boom, Bust, and Road to Recovery”. Джон Ролье — старший экономист в Департаменте по бюджетным вопросам МВФ. Ранее он работал в Европейском департаменте МВФ, участвовал в группах по Румынии, Словакии, Словении и Испании, а также в Финансовом департаменте. Он занимается исследованиями, касающимися бюджетных рисков, в том числе государственных предприятий, государственных пенсий и бюджетных правил. До прихода в МВФ Джон работал в Министерстве финансов США. Он имеет степень магистра от Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса. В другой профессиональной жизни Джон был сертифицированным публичным бухгалтером. Элиф Тюре, гражданка Турции, является экономистом Департамента по бюджетным вопросам (ДБВ) МВФ, где она работает над европейскими бюджетными проблемами в рамках группы по зоне евро и пишет материалы для «Бюджетного вестника». В ДБВ она занимается бюджетными рисками от условных обязательств, бюджетными правилами, бюджетным федерализмом и надлежащим бюджетным управлением в Европе. Она ранее работала экономистом в Департаменте стран Западного полушария МВФ, где занималась мерами политики и аналитическими исследованиями по поддержанию высокого и инклюзивного роста в странах «Южного конуса». Ее исследования охватывают недостатки финансового сектора и макрофинансовые связи. Она имеет степень доктора экономических наук от Мэрилендского университета, Колледж-Парк.

Archives Archives Select Month October 2020 (393) September 2020 (917) August 2020 (747) July 2020 (840) June 2020 (869) May 2020 (685) April 2020 (650) March 2020 (750) February 2020 (758) January 2020 (613) December 2019 (816) November 2019 (913) October 2019 (1040) September 2019 (1006) August 2019 (823) July 2019 (1024) June 2019 (2458) May 2019 (2205) April 2019 (2590) March 2019 (2362) February 2019 (2249) January 2019 (1355) December 2018 (1749) November 2018 (2051) October 2018 (2154) September 2018 (1827) August 2018 (1481) July 2018 (1781) June 2018 (2113) May 2018 (1993) April 2018 (1553) March 2018 (1169) February 2018 (1079) January 2018 (1893) December 2017 (2482) November 2017 (2770) October 2017 (2804) September 2017 (2648) August 2017 (2298) July 2017 (2554) June 2017 (2927) May 2017 (2791) April 2017 (2640) March 2017 (3066) February 2017 (2390) January 2017 (2164) December 2016 (2630) November 2016 (2891) October 2016 (2780) September 2016 (3231) August 2016 (2122) July 2016 (2500) June 2016 (3180) May 2016 (825)