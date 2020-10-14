Н. Федоров провел прием граждан по личным вопросам

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ответил на вопросы жителей, касающиеся социально-экономического и культурного развития Чувашской Республики.

Сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел прием граждан в г. Чебоксары. Прием прошел в дистанционном режиме с использованием всех возможных для заявителей средств телефонной и видеосвязи.

Жители Чувашии обратились с просьбами о содействии в решении волнующих их насущных проблем. В частности, в ходе общения с парламентарием были затронуты вопросы благоустройства населенных пунктов республики, реализации мер по улучшению экологической обстановки, поддержки предприятий агропромышленного комплекса, социального развития села, сохранения исторической памяти и культурного наследия.

Речь также шла о подготовке празднования 85-летия со дня рождения народного художника Чувашии, автора герба и флага Чувашской Республики Элли Юрьева.

По итогам приема граждан даны необходимые разъяснения и консультации, подготовлены обращения сенатора РФ в федеральные и региональные органы власти.

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