Объявлены победители XVIII Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI»

Source: Russia Ministry of Sport

В подмосковном Красногорске состоялась торжественная церемония закрытия XVIII Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI». Члены жюри, известные спортсмены и деятели кино объявили победителей этого года.

«Фестивалю уже 18 лет. За все эти годы у нас было огромное количество фильмов, но главное ещё впереди. У нас очень много планов, и я уверена, что они воплотятся. Сегодня на смену советским аксакалам спортивного кино приходят молодые специалисты, и это замечательно», – отметила президент фестиваля, депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

Церемонию закрытия посетили помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, руководитель проекта «Легенды и судьбы» Михаил Тюркин, вице-президент Паралимпийского комитета Российской Федерации Рима Баталова, президент Гильдии каскадёров Союза кинематографистов России Александр Иншаков, «звёзды» российского спорта: Владимир Мышкин, Анатолий Белоглазов, Светлана Ромашина, Илья Захаров, Яна Егорян, Александр Легков, Мария Бутырская, Ольга Капранова, Елена Веснина, актёры Алёна Хмельницкая, Ефим Петрунин, режиссёры Илья Учитель, Эдуард Бордуков и многие другие.

Провели церемонию спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущая Виктория Семененко.

За шесть дней киносмотра было показано более 80 картин из России, Австралии, Ирана, Казахстана, Нидерландов, Сан-Марино, Сербии, Хорватии и Франции, в том числе 49 фильмов – участников из России, 13 – из зарубежных государств, а также 22 киноленты из золотого фонда спортивного кино. Показы проходили на площадках Москвы и 11 городов Московской области.

Помимо фильмов в программе смотра и в рамках олимпийской «Недели спорта и кино» состоялись авторские презентации, мастер-классы, встречи с легендами спорта и кинематографа, кинотренинги.

В рамках фестиваля 10 октября на ярмарочной площади Красногорска был организован автомобильный кинотеатр – кинопаркинг, на котором была показана картина «Команда мечты». 13 октября состоялась встреча Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина с молодыми режиссёрами, выпускниками ВГИКа.

Победителей фестиваля определяло жюри во главе с известным российским актёром и режиссёром, первым вице-президентом Гильдии актёров кино России Борисом Токаревым. В состав жюри также вошли трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва, актёр и музыкант Павел Артемьев, французская актриса театра и кино Сесиль Плеже, японский актер и продюсер Джунсуке Киносита.

Победители XVIII Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI»:

«Лучший дебют»: «Что будет завтра», режиссёр Анастасия Штандке;

«Лучший герой»: «Стать львом», режиссёры Джамиля ван дер Хюлст, Томас Роос;

«Сильные духом»: «Зона смерти Нанга Парбат 8125», режиссёры Ольга Бородина, Виталий Лазо;

«Лучшая режиссура»: «Быть в игре», режиссёр София Гевеллер;

«Лучший документальный фильм»: «С мячом в Британию», режиссёр Светлана Харчевина;

«Лучшая операторская работа»: «На одном дыхании вокруг земного шара», оператор: Жюли Готье;

«Лучший художественный фильм»: «На острие», режиссёр Эдуард Бордуков;

«Лучший сериал»: «В созвездии Стрельца», режиссёр Роман Гапанюк;

«Олимпийские ценности»: «Конёк Чайковской», режиссёры Варвара Орлова, Николай Малецкий;

Специальный приз жюри: «В погоне за ветром», режиссёр Рейчел Гриффитс;

Специальный приз зрительских симпатий: «Человек, который умел летать», режиссёр Михаил Кузовенков;

Специальный приз от газеты «Советский спорт»: «Дома легионеров», режиссёр Денис Левко;

Гран-При Фестиваля: «Стрельцов», режиссёр Илья Учитель.

Фестиваль организован при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Олимпийского комитета России, Правительства Московской области, Министерства культуры Московской области, Государственного архива кинодокументов Московской области, Администрации городского округа Красногорск и компании «Газпром Медиа Холдинг».

Пресс-служба Минспорта России

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