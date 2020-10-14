Олег Матыцин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сенегал в Российской Федерации Абду Саламом Диалло

Source: Russia Ministry of Sport

13 октября Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сенегал в Российской Федерации Абду Саламом Диалло.

В ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в области физической культуры и спорта.

Олег Матыцин отметил, что российско-сенегальские спортивные связи имеют богатый потенциал для развития. В этих целях стороны договорились начать работу над подготовкой двустороннего Меморандума о сотрудничестве, в котором будет уделено особое внимание взаимодействию в рамках студенческого спорта, обучения тренеров и спортивных специалистов.

Министр заявил о поддержке проведения в Дакаре в 2026 году летних юношеских Олимпийских игр и пожелал сенегальским коллегам успехов в организации и проведении соревнований.

Стороны выступили за расширение прямых контактов между спортивными федерациями России и Сенегала. В частности, учитывая богатый опыт двух стран в развитии различных видов борьбы, договорились содействовать развитию самбо в Сенегале.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с деятельностью в рамках Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Стороны обменялись мнениями относительно подготовки и проведения первого заседания Президиума седьмой сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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