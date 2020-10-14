О. Алексеев: Село сохраняется, когда молодежь остается на малой родине

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Питерский район Саратовской области.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Питерский район. Вместе с главой района Сергеем Егоровым он осмотрел социально значимые объекты.

По словам сенатора, обеспечение водой всегда было для района проблемой номер один. В рамках реализации подпрограммы «Варфоломеевский групповой водопровод в Саратовской области» в четырех населенных пунктах Мироновского муниципального образования установлены локально-очистные сооружения. Теперь почти 3500 жителей получают чистую воду.

Село сохраняется, когда молодежь остается на малой родине, возвращается после учебы, организует свой бизнес или продолжает семейное дело

Олег Алексеев посетил животноводческое хозяйство начинающего фермера, который получил грант в размере 3 млн руб. на приобретение 24 коров. «Село сохраняется, когда молодежь остается на малой родине, возвращается после учебы, организует свой бизнес или продолжает семейное дело. Молодой человек получил от государства поддержку как начинающий фермер, через пару лет он может претендовать на грант семейной ферме», – подчеркнул парламентарий.

Он также познакомился с работой Питерской районной станцией по борьбе с болезнями животных.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Питерский район

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Питерский район

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Олег Алексеев проверил, как организовано бесплатное питание для младшеклассников в школе с. Питерка

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Питерский район

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Олег Алексеев осмотрел локально-очистные сооружения

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Олег Алексеев осмотрел локально-очистные сооружения

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Питерский район

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Олег Алексеев проверил, как организовано бесплатное питание для младшеклассников в школе с.Питерка. По его словам, обеды в школе получают 192 ученика, претензий у родителей нет. Сенатору продемонстрировали классы, в которых расположены центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Сейчас в Питерском районе подобные центры существуют в двух школах, еще в двух появятся в 2021 году.

Руководство района показало сенатору Парк Победы, Мемориал воинской славы, обустроенную набережную вдоль реки Малый Узень в районном центре. Работы по благоустройству выполнены в рамках федеральных и региональных программ.

«За последние годы Питерский район значительно преобразился. Руководство активно участвует в различных государственных программах, обязательно учитывает мнение граждан», – подвел итоги поездки Олег Алексеев.

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