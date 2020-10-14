Павел Сорокин: «У нас уже есть все необходимое, чтобы сыграть ключевую роль в водородной экономике будущего»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 14 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин выступил с докладом на Министерской встрече по водородной энергетике 2020 (Hydrogen Energy Ministerial Meeting 2020).

Мировая потребность в энергии продолжит расти, в следующие 20-25 лет спрос на первичную энергию увеличится как минимум на 25%, подчеркнул Павел Сорокин в рамках своего выступления.

«После окончания пандемии миру понадобятся новые точки энергетического роста, причем более эффективные, а значит, более экономные. Понимая, что большая часть населения Земли живет в развивающихся странах, нам нужно быть ответственными участниками этого рынка и снабжать их энергоресурсами по доступным ценам и на длительную перспективу», – отметил он.

В то же время экологичность используемых технологий, объем выбросов в атмосферу играет всю большую роль в этом процессе. В этой связи на первый план постепенно выходят водородные технологии, сообщил Павел Сорокин.

«Мы видим огромный растущий потенциал в использовании водорода на транспорте, в качестве накопителя, в таких отраслях как нефтехимия и переработка в целом. У России на этом рынке есть огромный научный потенциал. Такие компании как «Росатом», «Газпром» уже инвестируют в новейшие водородные технологии. Минэнерго России курирует этот процесс, предоставляя платформу для обмена информацией и создания новых идей, общеотраслевой стратегии. Мы хотим кооперировать с партнерами со всех концов света, чтобы делать доступными необходимые финансовые ресурсы, чтобы вместе работать над расширением наших научных компетенций. У нас уже есть все необходимое, все ресурсы, желание и платформы, чтобы сыграть ключевую роль в водородной экономике будущего», – добавил замглавы Минэнерго России.

С записью выступления Павла Сорокина можно ознакомиться в разделе «Видеогалерея».

23.09.2020

29 сентября в 15:00 (МСК) Российской дирекцией в Группе Всемирного банка совместно с Министерством энергетики Российской Федерации на платформе Zoom будет проведен вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний».

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