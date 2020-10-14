После вмешательства прокуратуры комплекса «Байконур» восстановлены права матери на получение компенсационных выплат по уходу за ребенком-инвалидом

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По результатам проведенной прокуратурой комплекса «Байконур» проверки восстановлены права местной жительницы, осуществляющей уход за ребенком-инвалидом.

Ранее должностные лица отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Байконур незаконно отказались назначить ежемесячную компенсационную выплату в связи с уходом за ребенком-инвалидом. При этом поводом для отказа послужил факт отсутствия у нее постоянной регистрации по месту жительства в г. Байконуре.

Прокурорской проверкой установлено, что женщина осуществляет уход за ребенком-инвалидом, непрерывно проживает вместе с ним в г. Байконуре и зарегистрирована по месту пребывания в данном населенном пункте.

В связи с этим прокурор комплекса «Байконур» обратился с исковым заявлением в суд. Решением суда требования прокурора удовлетворены, решение пенсионного органа признано незаконным.

В настоящее время заявительнице назначена ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком-инвалидом, а также произведено доначисление ранее недополученных денежных средств.

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