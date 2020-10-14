Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур14.10.2020 03:55

Принято решение о заправке и пуске РКН «Союз-2.1а»

Несколько минут назад в конференц-зале площадки № 254 космодрома Байконур завершилось заседание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены вопросы готовности ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17». По результатам испытаний, проведенных специалистами ракетно-космической отрасли России на стартовом комплексе площадки № 31, принято решение о ее готовности к заправке компонентами топлива и последующему пуску.

В соответствии с графиком работ стартовые расчеты дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» 14 октября 2020 года в 04:05 по московскому времени приступят к заправке ракеты компонентами топлива. Окончание всех операций запланировано в 06:00 мск, после чего будет проведена отстыковка заправочных шлангов жидкого кислорода от борта изделия и ниш стартового сооружения, а также отстыковка подвижных заправочных агрегатов от заправочных и электроколонок и эвакуация заправочных агрегатов с так называемой «нулевой» отметки.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года в 08:45:04 мск. В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс, их дублёры: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Пуск ракеты-носителя, стыковка корабля с Международной космической стацией, встреча экипажей на околоземной орбите — всё это сегодня в прямом эфире! Впервые трансляция запуска будет вестись с легендарной Останкинской телебашни на улице, которая носит славное имя Сергея Павловича Королёва. Телемост соединит «Останкино», космодром Байконур, Международную космическую станцию и Амурскую область, где в настоящее время проходит Всероссийский молодёжный космический фестиваль «Космофест Восточный» 2020. В прямом эфире — космонавты Роскосмоса, ведущие эксперты российской ракетно-космической промышленности и известные российские артисты.Начало трансляции пуска — в 05:45 мск.

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