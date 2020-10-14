Программа реновации в Норильске должна учитывать местные условия, отличаться от стандартных подходов, считают сенаторы

Source: Russia – Council of the Federation

Заместители Председателя СФ Г. Карелова и Н. Журавлев ответили на вопросы журналистов в Красноярске.

В Норильске должна быть специальная программа реновации, основанная на учете особых местных условий. Такое мнение высказали журналистам по итогам выездного совещании в Красноярске по актуальным вопросам социально-экономического развития города Норильска заместители Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

Совещание организовано Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с Комитетом СФ по экономической политике. Делегацию Совета Федерации возглавили Галина Карелова и Николай Журавлев.

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Также состоялась встреча делегации СФ с губернатором Красноярского края Александром Уссом. УссАлександр ВикторовичГубернатор Красноярского края

Николай Журавлев подчеркнул в беседе с журналистами, что реновация в Норильске должна отличаться от стандартных подходов, которые есть в других регионах. «Безусловно, большую часть участия в программе реновации должна взять на себя компания «Норникель», поскольку это градообразующее предприятие, Норильск фактически моногород, и львиная доля его жителей работают на компанию. Но при этом, конечно, должно быть участие и регионального, и федерального бюджета», — сказал сенатор. По его словам, эта тема обсуждалась на выездном совещании и получила поддержку со стороны Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерства финансов РФ.

Вместе с тем, отметил Николай Журавлев. в Норильске долгосрочные механизмы поддержки на федеральном уровне в части ипотеки не всегда применимы. «Стандартные механизмы ипотеки не работают, как в других, более комфортных для жизни регионах. Многие жители Норильска хотят переехать в более южные регионы, другие города Красноярского края после того, как завершат свою трудовую деятельность. Поэтому здесь нужно искать другие механизмы».

В Норильске может быть использован опыт ряда регионов, таких как Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, где такого же типа градообразующие предприятия максимально участвуют в развитии социальной сферы

Галина Карелова указала, что в Норильске может быть использован опыт ряда регионов, таких как Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, где такого же типа градообразующие предприятия максимально участвуют в развитии социальной сферы.

Вице-спикер напомнила, что в России наработан опыт развития государственно-частного партнерства. «Мы уверены, что большие позитивные амбиции руководства «Норильского никеля» в том числе будут направлены на развитие социальной сферы города», — подчеркнула Галина Карелова.

Александр Усс отметил важность создания современных условий жизни для норильчан. «Норильск – уникальный город, и он потребует уникальных законодательных, организационных решений и освоения других подходов в строительных технологиях».

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