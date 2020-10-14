С. Березкин: В Ярославской области уделяют большое внимание развитию малых городов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства региона.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках региональной недели провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Ярославской области Максимом Авдеевым.

В рамках встречи обсуждались вопросы подготовки ряда знаковых региональных проектов, в частности, подготовка к 800-летию со дня рождения Александра Невского в 2021 году, 350-летию в 2022 году со дня рождения Петра Первого.

Особое внимание сенатор уделил состоянию исполнения поручений Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина по итогам его рабочей поездки в город Переславль-Залесский Ярославской области весной текущего года.

Поручения касались финансирования пилотных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры, разработки концепции развития экологического туризма в национальном парке «Плещеево озеро» и других важных для региона вопросов.

Сергей Березкин напомнил, что при поддержке Правительства уже не первый год проводится Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Правительство Ярославской области уделяет большое внимание вопросу развития малых городов. Необходимо сделать их лучше, удобнее для людей

«Переславль дважды становился победителем этого конкурса, на средства гранта в прошлом году проводилось благоустройство Народной площади, в следующем планируется преобразится территория прибрежной зоны Плещеева озера», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что Ярославская область активно участвует в этой программе и наиболее остро из всех городов региона вопрос модернизации коммунальной сферы стоит именно в Переславле.

«Правительство Ярославской области уделяет большое внимание вопросу развития малых городов. Необходимо сделать их лучше, удобнее для людей. При совместной работе правительства области и Совета Федерации и мы добьемся хороших результатов и реализации намеченных планов», — сказал Сергей Березкин.

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