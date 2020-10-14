Т. Гигель: Шебалинский район достойно подошел к своему юбилею

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу с главой муниципального образования.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации государственной законодательной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки по региону встретилась с главой администрации Шебалинского района Эрчимом Сарбашевым. Разговор коснулся предстоящего в конце октября празднования 120-летия муниципального образования.

По мнению законодателя, район достойно подошел к юбилею. Он относится к числу передовых по развитию агропромышленного комплекса. Районные аграрии работают над расширением мясного и молочного скотоводства.

Татьяна Гигель в ходе рабочей поездки по региону встретилась с главой администрации Шебалинского района Эрчимом Сарбашевым

Сенатор также поддержала желание сельхозтоваропроизводителей района, занимающихся глубокой переработкой мяса, картофельным семеноводством, а также закупкой у фермеров животноводческой продукции, объединяться в сельхозкооперативы.

К числу главных задач производители сельскохозяйственной продукции Шебалинского района относят рациональное использование действующих и вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения

«Важно еще и то, что к числу главных задач производители сельскохозяйственной продукции Шебалинского района относят рациональное использование действующих и вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения», — отметила парламентарий.

Законодатель согласилась с Эрчимом Сарбашевым, что достаточно сложным в Республике остается вопрос заготовки кормов. Районные аграрии вынуждены приобретать их в соседних регионах для гарантированного обеспечения кормами в зимне-стойловый период. Но они не всегда соответствуют желаемому качеству и дорого стоят.

Парламентарий считает, что на примере района очень хорошо просматривается, какую значительную финансовую поддержку оказывает государство фермерам в рамках ряда федеральных и региональных программ в виде субсидий и субвенций, а также грантовой поддержки. В их число входят и региональные программы «Поддержка начинающих фермеров в Республике Алтай», «Развитие семейных животноводческих ферм» и другие.

Законодатель поддержала руководителя муниципального образования во мнении, что перспективы роста связаны с дальнейшим развитием производства и переработки сельхозпродукции. Особо было отмечено расширение мараловодческой отрасли. Сенатор выразила уверенность, что сложности с реализацией пантовой продукции в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в мире и стране, будут временными.

Татьяна Гигель затронула тему строительства и реконструкции новых социально-значимых объектов в Шебалино, внутренних дорог и спортивных сооружений. Законодатель также выразила надежду, что в ближайшей перспективе район включится в программу по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов.

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