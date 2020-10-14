Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии прибытия универсального атомного ледокола «Арктика» в порт Мурманск.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в церемонии прибытия головного универсального атомного ледокола «Арктика» в порт Мурманск.

Накануне головной универсальный атомный ледокол «Арктика» завершил переход из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск, при этом его путь проходил через Северный полюс.

Сенатор пояснила, что это головной атомоход проекта 22220, который на сегодняшний день является самым большим и мощным в мире.

Татьяна Кусайко приняла участие в церемонии прибытия головного универсального атомного ледокола «Арктика» в порт Мурманск

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Прибытие головного универсального атомного ледокола «Арктика» в порт Мурманск

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Татьяна Кусайко приняла участие в церемонии прибытия головного универсального атомного ледокола «Арктика» в порт Мурманск

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Татьяна Кусайко приняла участие в церемонии прибытия головного универсального атомного ледокола «Арктика» в порт Мурманск

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Татьяна Кусайко приняла участие в церемонии прибытия головного универсального атомного ледокола «Арктика» в порт Мурманск

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Прибытие головного универсального атомного ледокола «Арктика» в порт Мурманск

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Ледокол строился на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Его закладка состоялась 5 ноября 2013 года, а в июне 2016 года судно было спущено на воду.

Ледокол предназначен для самостоятельной проводки судов, в том числе крупнотоннажных, по трассе Северного морского пути. Его длина 173 метра, ширина 34 метра, водоизмещение 33 с половиной тысячи тонн, по чистой воде может развивать скорость до 22 узлов, расчетный срок службы — 40 лет.

Атомоход оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения «РИТМ-200» мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна и не имеющей зарубежных аналогов.

Строительство ледокола «Арктика» положило начало целой серии таких атомоходов

Как рассказала Татьяна Кусайко, строительство ледокола «Арктика» положило начало целой серии таких атомоходов.

Законодатель подчеркнула, что атомный ледокольный флот – ключевое звено в обеспечении геополитических интересов России в Арктике.

«В настоящее время наша страна является мировым лидером в области применения атомного ледокольного флота для решения транспортных задач в морях Арктики и неарктических замерзающих морях. Одним из наиболее перспективных направлений деятельности Росатомфлота в последние годы стала транзитная навигация по трассам Северного морского пути. Севморпуть имеет исключительно важное экономическое значение как на национальном, так и на международном уровне. Например, расстояние от порта Мурманск до портов Японии через Северный морской путь составляет около 6 тысяч миль. Через Суэцкий канал – более 12 тысяч миль. Длительность транзита – 18 против 37 дней соответственно», — рассказала Татьяна Кусайко.

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