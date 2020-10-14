Т. Кусайко: Картины П. Качанова пронизаны глубокой духовностью и любовью к Родине

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации открылась художественная выставка протоиерея Петра Кочанова.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области открыла в Совете Федерации художественную выставку протоиерея и живописца Петра Кочанова.

Священник является членом Союза художников Российской Федерации. В экспозицию, приуроченную к 80-летию автора, вошли работы разных периодов его творчества.

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Открывая выставку, Татьяна Кусайко отметила, что произведения Петра Кочанова отличаются особой выразительностью, теплотой и душевностью. «Художнику удаётся, в том числе в своих пейзажах, передать романтичный и живой образ природы».

На выставке представлены полотна, отражающие городскую жизнь и отношения между людьми. Все работы мастера пронизаны глубокой духовностью и большой любовью к Родине

Как заметила сенатор, основные сюжеты работ — православные храмы и природа российской глубинки. «В то же время, на выставке представлены полотна, отражающие городскую жизнь и отношения между людьми. Все работы мастера пронизаны глубокой духовностью и большой любовью к Родине», — сказала парламентарий.

Татьяна Кусайко поздравила живописца с юбилеем и пожелала ему здоровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих свершений.

Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Открытие в Совете Федерации выставки живописи П.Я. Кочанова

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Петр Кочанов закончил Московский педагогический институт, долгие годы преподавал, принял священство и всегда продолжал серьёзно заниматься живописью. Он участвовал, в частности, в оформлении Ленинградского вокзала в Москве, Парка культуры и отдыха в Химках, расписывал один из храмов в Казани.

В открытии выставки приняли участие Заслуженный художник России Александр Беглов, продюсер Государственного академического русского народного ансамбля им. Людмилы Зыкиной «Россия» Елена Климова, академик Российской академии художеств, народный художник России, президент Международной академии культуры и искусства Петр Стронский.

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