Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космический урок#Музей космонавтики14.10.2020 17:57

Урок физики с прямым эфиром с МКС пройдёт в Музее космонавтики

Пока московские школьники отдыхают на двухнедельных каникулах, Госкорпорация «Роскосмос» и московский Музей космонавтики подготовили онлайн-урок с прямым включением с борта Международной космической станции. Урок физики по теме «Радиация на Земле и в космосе» посвящён всестороннему изучению темы радиоактивности, влиянию галактического излучения на жизнь человека на Земле и в условиях космического полёта, а также радиобиологическим экспериментам, которые проводят космонавты на орбите.

Присоединиться к прямой трансляции можно будет на официальных страницах Госкорпорации «Роскосмос» и Музея космонавтики в социальных сетях. В прямом эфире 15 октября 2020 года в 11:00 по московскому времени с борта Международной космической станции космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер расскажут об основных принципах радиационной безопасности в космосе и ответят на интересующие вопросы.

Во время прямого эфира будет организовано подключение с учащимися из города Благовещенска Амурской области, Москвы и Королёва.

В преддверии нового учебного года Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Музеем космонавтики запустили музейно-образовательное шоу для школьников — проект «Космический урок 2.0. Перезагрузка». «Космический урок 2.0. Перезагрузка» — это проект, который позволит по-новому взглянуть на изучение тем школьных предметов и в котором экспертами выступят космонавты с Международной космической станции. У проекта обширная география — присоединиться к интерактивному уроку может каждый.

Каждый месяц с августа по декабрь 2020 года космонавты отряда Роскосмоса с МКС вместе с экспертами по выбранной теме и космонавтами из студии в Музее космонавтики в прямом эфире проводят для школьников интерактивные уроки по физкультуре, физике, химии, естествознанию и географии. Посмотреть записи уроков можно на сайте проекта. Трансляции уроков посмотрели уже более 200 000 человек.

Первый космический урок прошёл по физкультуре 27 августа 2020 года. В прямом включении с борта Международной космической станции космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вместе со школьниками Байконура, Звёздного городка и города Циолковский Амурской области поговорили о питании в космосе, режиме дня и физических нагрузках. Также на связь со школьниками из Музея космонавтики вышли Герой России, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и семикратный Чемпион мира по самбо, Заслуженный мастер спорта России Артём Осипенко.

Второй космический урок прошёл по естествознанию 16 сентября 2020 года. На этот раз Анатолий Иванишин и Иван Вагнер рассказали школьникам об экспериментах, которые они проводят на МКС, а также показали оборудование, необходимое для проведения этих экспериментов. На связь со школьниками из экспозиции Музея космонавтики в Москве вышли Герой России, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и научный руководитель лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions, кандидат медицинских наук Владимир Миронов.

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