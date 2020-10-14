Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур14.10.2020 08:54

«Фаворы» на пути к МКС

Полет ракеты-носителя «Союз-2.1а». Вид с борта Международной космической станции. Фото: космонавт Роскосмоса Иван Вагнер

Полет ракеты-носителя «Союз-2.1а». Вид с борта Международной космической станции. Фото: космонавт Роскосмоса Иван Вагнер

Полет ракеты-носителя «Союз-2.1а». Вид с борта Международной космической станции. Фото: космонавт Роскосмоса Иван Вагнер

Сегодня, 14 октября 2020 года, на космодроме Байконур — пусковой день. Рано утром, оставив на дверях номеров автографы, Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс под традиционную песню «Трава у дома» вышли из гостиницы «Космонавт» (площадка № 17), заняли места в специально оборудованном автобусе и отправились на площадку № 254 космодрома. Затем на другом автобусе выехал дублирующий экипаж в составе Олега Новицкого, Петра Дуброва и Марка Ванде Хая. В 04:00 по московскому времени в монтажно-испытательном корпусе основной экипаж начал процедуры по облачению в скафандры и проверке их на герметичность.

Позднее на т.н. «нулевой» отметке стартового комплекса космонавтов провожали генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, сотрудники ракетно-космической промышленности России, а также представители космических агентств. После доклада членам Государственной комиссии о готовности к полету в 06:15 мск основной экипаж 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию занял свои места в ложементах космического корабля.

Спустя 2,5 часа, в 08:45:04 по московскому времени, со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-17». В соответствии с циклограммой полета в 08:53:53 мск корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите. В настоящее время «Союз МС-17» продолжает автономный полет к Международной космической станции под управлением специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Впервые сближение пилотируемого корабля «Союз МС» с Международной космической станцией планируется проводить по т.н. «сверхбыстрой», двухвитковой схеме. Его причаливание к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС запланировано в 11:52:57 мск (±3 мин). Начало второй прямой трансляции — в 11:20 мск в разделе «Онлайн трансляции» сайта Госкорпорации «Роскосмос». Встретят прибывающий экипаж находящиеся на борту Международной космической станции космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Повтор трансляции пуска



Сегодняшний пуск стал вторым для ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем семейства «Союз МС» и экипажем на борту (пуск в беспилотном режиме состоялся 22 августа 2019 года, следующий пуск — 9 апреля 2020 года). Ракета «Союз-2.1а» пришла на смену «Союзу-ФГ» в миссиях по доставке космонавтов и астронавтов на космическую станцию.

«Союз-2.1а» — российская ракета-носитель, предназначенная для вывода на околоземную орбиту различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников. Цифровая система управления ракеты создана инженерами НПО автоматики (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): на нее установлен комплект базовых блоков семейства «Малахит». Главное преимущество ракеты «Союз-2.1а» по сравнению с «Союзом-ФГ» — это цифровая, а не аналоговая система управления.

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