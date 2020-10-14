Финальные соревнования VII Всероссийской летней Универсиады проходят в Екатеринбурге

Source: Russia Ministry of Sport

В Екатеринбурге продолжается VII Всероссийская летняя Универсиада 2020 года. Большинство соревнований проходят на спортивных объектах Уральского федерального университета. Универсиада проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Позади большая часть спортивной программы. Уже определились сильнейшие в плавании, тхэквондо-ВТФ, гандболе, лёгкой атлетике, настольном теннисе, регби-7, спортивном ориентировании и дзюдо.

В общекомандном первенстве среди вузов лидером с большим отрывом идет Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (Краснодарский край) – 134 очка. Второе и третье места делят Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) и Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (Республика Татарстан), у которых по 115 баллов.

В общекомандном первенстве среди субъектов Российской Федерации, в котором учитываются результаты всех вузов региона, в тройке сильнейших находятся Краснодарский край (157 очков), Республика Татарстан (148 очков) и Санкт-Петербург (129 очков).

В медальном рейтинге первыми идут спортсмены Поволжской академии (12-13-13), вторыми – студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта (10-10-6), третьими – спортсмены Уральского государственного университета физической культуры, Челябинская область (8-12-9).

На этой неделе будут разыграны заключительные комплекты наград в бадминтоне, боксе, волейболе, самбо и шахматах.

В соревнованиях Универсиады принимают участие более трёх тысяч студентов.

Общее руководство организацией и проведением Универсиады осуществляет Министерство спорта Российской Федерации при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Российского студенческого спортивного союза. Полномочия Минспорта России осуществляет Федеральный центр подготовки спортивного резерва.

Пресс-служба Минспорта России

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