Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКСм#МКС-64#Союз МС-1714.10.2020 14:08

Экипаж «Союза МС-17» на борту МКС

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17», впервые пристыковавшегося сегодня к Международной космической станции за 3 часа 3 минуты, открыли переходные люки и перешли на борт МКС. После этого состоялся первый сеанс связи полного состава экипажа экспедиции МКС-63 с Центром управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

После открытия люков между пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и станцией начал работу экипаж в составе 6 человек: космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера, Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавтов NASA Кристофера Кэссиди и Кэтлин Рубинс. Для Сергея Рыжикова и Кэтлин Рубинс это уже не первая космическая «командировка» на околоземную орбиту, а вот для Сергея Кудь-Сверчкова — дебютный полет.

Планируемая продолжительность полёта экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17» — 177 суток. В программе новой длительной экспедиции — научно-прикладные исследования и эксперименты, проведение регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции, и дооснащение её оборудованием, доставляемым грузовыми кораблями. В соответствии с программой полета запланировано выполнение более полусотни экспериментов, четыре из которых будут новыми, а также выходы в открытый космос по российской программе. Космический корабль сегодня доставил 173 кг полезных грузов: укладки для проведения научных экспериментов и медико-биологических исследований, расходное оборудование и комплект фотоаппаратуры, средства гигиены и личные вещи космонавтов, а также стандартные рационы питания и 10 кг свежих продуктов.

На 22 октября 2020 года запланировано возвращение экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16» с экипажем МКС-63 в составе Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди. Кроме того, в ноябре запланирован запуск миссии SpaceX Crew-1 — к экипажу экспедиции МКС-64 присоединятся астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и Соити Ногути.

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