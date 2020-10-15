Антон Семейкин провел рабочую встречу с секретарем Совета безопасности Белгородской области Олегом Мантулиным

Source: Russia Ministry of Energy

Белгород, 15 октября. – Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России Антон Семейкин в ходе проверки мобилизационной подготовки компаний ТЭК, осуществляющих свою деятельность на территории Белгородской области, провел рабочую встречу с секретарем Совета безопасности области Олегом Мантулиным.

В ходе встречи Антон Семейкин и Олег Мантулин определили контуры взаимодействия Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго и Совета безопасности Белгородской области в части обеспечения экономической безопасности ТЭК, отдельно обратив внимание на такие направления, как безопасность и антитеррористическая защищенность объектов ТЭК, противодействие киберугрозам, а также профилактика правонарушений в сфере экономической безопасности ТЭК.

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