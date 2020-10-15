А. Артамонов открыл в здании Совета Федерации выставку В. Пугачева «Радостное небо»

Source: Russia – Council of the Federation

На вернисаже представлены картины художника, написанные в разных городах России и в Крыму.

В Совете Федерации состоялось открытие выставки картин художника Владимира Пугачева «Радостное небо». В мероприятии принял участие председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Анатолий Артамонов. АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области

В рамках вернисажа представлены картины художника, написанные в разных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Суздаль, Коломна, и в Крыму.

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По словам Анатолия Артамонова, работы созданы человеком, который любит свою землю и свою страну.

Анатолий Артамонов

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Анатолий Артамонов

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Анатолий Артамонов

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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Открытие в Совете Федерации выставки художника В. Пугачева «Радостное небо»

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«Владимир Пугачев — талантливый художник, и мне было очень приятно познакомиться с этими работами автора. Я люблю пейзажную живопись, и мне нравится, когда художник проявляет свою фантазию. Эти картины притягивают взгляды», — отметил сенатор.

Владимир Пугачев родился 5 января 1969 года в г. Бор. Горьковской области. Окончил МАГХИ им. Сурикова, факультет театрально — декорационной живописи. С 2003 года является членом Калужского отделения всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». С 2014 года – член ТЖ МСХ «Московские живописцы». Собрания Владимира Пугачева находятся в Калужской областной картинной галерее «Образ», музее истории города Обнинска, Картинной галерее имени Е.А. Черняковской в Малоярославце, в Малоярославецком художественно выставочном центре имени А. Солдатенкова, Боровском городском центре искусств, Тарусской картинной галерее. Картины художника также хранятся в Фондах Калужской организации союза художников России и Международном Фонде «Культурное достояние», в частных коллекциях в России и за рубежом.

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