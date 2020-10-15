Встреча с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Рашид Бориспиевич, добрый день!

Р.Темрезов: Добрый день, глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

В.Путин: Вопросов, как всегда, будет много, я уверен, как обычно бывает на наших встречах. Но начать я попросил бы Вас с мер поддержки граждан, которые реализуются в республике. А потом поговорим по всем остальным вопросам.

Р.Темрезов: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

В этот непростой период распространения коронавирусной инфекции меры господдержки – в первую очередь это Ваши указы о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей (у нас, в том числе, и региональные выплаты есть такой категории граждан). Конечно, это очень существенная поддержка для жителей нашей республики, у нас большое количество многодетных семей, это очень ощутимая поддержка, особенно в этот непростой период распространения пандемии.

Если позволите, я вкратце хотел бы сказать о борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Мы полностью на сегодняшний день сформировали коечный фонд с резервом, он достигает 1050 коек, на сегодняшний день у нас порядка 550 коек занято. Сформирован медицинский персонал – порядка 600 человек, резерв сформирован, также запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, оборудования. Развернуто три ПЦР-лаборатории, мы делаем 340 исследований на 100 тысяч населения, это где-то третье место по Российской Федерации.

Ежедневный прирост на сегодняшний день составляет 1 процент, что чуть ниже в целом по Российской Федерации, но все равно мы этот рост наблюдаем. Поэтому здесь мы полностью готовы. Опыт, который мы наработали весной, в начале лета, конечно, сегодня нам позволяет более эффективно реагировать на существующую ситуацию.

Здесь, конечно, хотел бы выразить слова благодарности Вам, Владимир Владимирович, за те решения, которые были приняты. Это и по стимулирующим выплатам для наших медиков. Мы также предусмотрели и региональные выплаты – порядка 200 миллионов рублей.

И здесь, конечно, хотел бы отметить консолидацию всех органов государственной власти, Правительства Российской Федерации, профильных министерств, органов государственной власти субъекта. Также здесь у нас есть поддержка и со стороны полномочного представительства Президента Российской Федерации в округе.

В июне по поручению Генерального прокурора была проведена комплексная проверка медицинских учреждений. Решение проблемных вопросов позволило нам уже на сегодняшний день более эффективно решать вопросы по лечению жителей республики, оказавшихся в ковидных госпиталях. Это что касается коронавирусной инфекции.

Если позволите, я еще пару слов хотел бы сказать о здравоохранении. Благодаря Вашим поручениям в Карачаево-Черкесской Республике за последние годы были построены: современный онкологический диспансер, республиканская детская клиническая больница современная, новый корпус перинатального центра и, конечно, большое количество фельдшерско-акушерских пунктов. Считаю, что эти решения по модернизации системы здравоохранения позволили нам снизить и младенческую смертность, и материнская смертность у нас нулевая.

Поэтому, если позволите, я хотел бы обратиться к Вам с просьбой дать поручение Министерству здравоохранения Российской Федерации, Правительству о том, чтобы нас включили в перечень субъектов, которые могут рассчитывать на строительство инфекционной больницы. У нас старая инфекционная больница 1920 года, и в этот острый период на самом деле мы чувствуем необходимость строительства новой. Я соответствующее обращение на Ваше имя направил. Просил бы Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать нас в этом вопросе.

Если позволите, продолжу о мерах поддержки населения в период пандемии. Мы решением регионального оперативного штаба приняли ряд мер, ряд нормативно-правовых документов, в том числе и по поддержке малого и среднего предпринимательства, людей, оказавшихся в трудной, тяжелой ситуации. Хотел бы отметить, что помимо консолидации органов государственной власти, здесь серьезно объединились общественные объединения и организации, волонтерские движения, бизнес – и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была и оказывается единоразовая поддержка.

По социальной защите населения, особенно в период Года памяти и славы – 75-летия Победы, помимо тех выплат, которые Вы своим указом установили для ветеранов Великой Отечественной войны, мы произвели и региональные выплаты, это 50 тысяч рублей каждому ветерану. Обеспеченность жильем всех ветеранов, стоящих в очереди, – мы ее полностью сняли.

Также хотел бы сказать, немного уходя от темы, что буквально недавно, на днях, 9 октября, согласно Вашему указу, мы впервые отметили завершение битвы за Кавказ, 77-летие. Эти мероприятия прошли во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа, и мы провели праздничные мероприятия, достаточно серьезные.

По продолжительности жизни. Владимир Владимирович, у нас средняя продолжительность жизни 76,2 года, это шестое место по Российской Федерации. Согласно Вашему указу, 80 плюс – мы поставили себе планку достичь такого результата к 2023 году.

Также хотел бы сказать об общественно-политической ситуации. Считаю, что есть у нас, конечно, и определенные проблемы, о которых я хотел бы Вам сказать. Остается до сих пор низкий уровень денежных доходов населения, рост регистрируемой безработицы, особенно за первое полугодие текущего года. Но мы видим снятие напряженности по регистрируемой безработице, в том числе и в реализации большого пакета инвестиционной программы, нашей программы по устойчивому развитию экономики республики. Здесь мы подготовили порядка 20 проектов на общую сумму 45 миллиардов, из которых уже многие в стадии реализации, многие на этапе завершения. Если позволите, я вкратце расскажу о них.

В мае 2021 года у нас уже будет сдано предприятие компании «Дамате». Это крупнейший производитель индейки, но они делают предприятия, возрождают отрасль овцеводства, что важно для всего юга России. Это будет первое крупное предприятие со всеми современными [компонентами]: и с генетикой, и с современным циклом производства, что создаст более 500 рабочих мест.

Также у нас продолжается строительство малых гидроэлектростанций совместно с компанией «Росгидро».

Активно развиваем садоводство: в последние годы порядка 1000 гектаров садов возродили в Карачаево-Черкесской Республике – это впервые в истории современной Карачаево-Черкесии. Также мы создали кооперативы среди личных подсобных хозяйств. Мы помогаем личным подсобным хозяйствам, нашим гражданам. На десяти сотках земли, на своем огороде люди имеют свои сады интенсивного типа, и это набирает популярность в республике. Это наш метод поддержки для личных подсобных хозяйств.

В промышленном производстве у нас идет сейчас модернизация завода по производству гипсокартонных листов, сухих смесей. Также мы являемся одними из лидеров в стране по производству бутилированной питьевой воды. Мы производим порядка 800 миллионов литров в год, и сегодня ряд предприятий модернизируется и наращивает свои темпы производства.

У нас один из серьезных и перспективных проектов с компанией «УГМК» – это строительство горно-обогатительного комбината современного, отвечающего всем нормам экологической безопасности.

Не могу не остановиться на развитии туризма. Владимир Владимирович, я Вам докладывал, что тот проект, которому Вы дали старт, – развитие всесезонного курорта «Архыз», с каждым годом набирает обороты, становится очень популярным у жителей нашей страны. Вообще турпоток в Карачаево-Черкесской Республике вырос на 20 процентов и составил 1,2 миллиона человек.

Мы сегодня совместно с Правительством Российской Федерации, с Министерством экономического развития наметили планы (и в принципе они уже обеспечены и финансовыми средствами) по дальнейшему развитию. Но самое главное, с каждым годом все больше и больше интереса по Архызу у частных инвесторов, которые вкладывают и в гостиничную инфраструктуру, и в развитие того, чтобы курорт на самом деле становился всесезонным. Лето этого года, после того как мы сняли ограничительные меры, показало, что у нас рост туристического потока летом практически достиг туристического потока, который приходится на зимний период.

Если позволите, хотел бы еще несколько слов сказать об образовании. В целом, конечно же, это всё в рамках национальных проектов. Мы участвуем в 45 федеральных проектах, что позволит нам по реализации национальных проектов ввести 179 социально значимых объектов.

Владимир Владимирович, я от лица всех жителей республики, от себя лично хочу Вас поблагодарить. На самом деле за последние годы в республике построено просто огромное количество социально важных, значимых объектов – это и школы, и детские сады, и больницы, и спортивные комплексы, и дома культуры. У нас 60 процентов населения республики – это жители села. Только за последние два года мы построили 30 домов культуры. На самом деле это дает такой новый виток развития селу, жизнь, поэтому для нас реализация национальных проектов, конечно, это совершенно другое качество жизни населения.

Мы это видим, чувствуем эти изменения. Вам за это огромные слова благодарности и, конечно, за те серьезные поручения, которые Вы дали, о которых я ранее докладывал, по реализации. У нас не было ни детской больницы, ни онкологического диспансера, ни современного перинатального центра. За все эти решения Вам огромное спасибо. Это действительно существенно повлияло на качество жизни нашего населения.

В.Путин: Рашид Бориспиевич, у вас растет и промышленное производство, и сельхозпроизводство – правда, чуть меньшими темпами, чем в среднем по стране, но тем не менее рост такой стабильный. И в то же время достаточно высокий уровень безработицы. Вы знаете эту проблему, особенно сейчас она обостряется в целом по стране. Какие здесь у Вас есть соображения по поводу того, что можно сделать в сегодняшней ситуации и нужно сделать дополнительно?

Р.Темрезов: Уважаемый Владимир Владимирович!

Как я до этого и говорил, конечно же, мы видим [решение] в создании и развитии реального сектора экономики, создании новых высокотехнологичных рабочих мест. Это касается и промышленного производства, и сельского хозяйства.

У нас большой потенциал в сфере туризма, потому что развитие туризма – это такой большой мультипликатор для среднего и малого бизнеса. Сельское хозяйство, безусловно. В этих направлениях, в реализации тех проектов, несколько из которых я перечислил, мы планируем к 2023 году создать более 3 тысяч рабочих мест. Это у нас подтверждено этими проектами.

В.Путин: Рашид Бориспиевич, и стройка припала немножко. Даже не немножко, а на 17 процентов примерно, строительный сектор.

Р.Темрезов: Владимир Владимирович, разрешите доложить. На самом деле у нас 2019 год по отношению к 2018 году вырос на 20 процентов. Мы только ввели 213 тысяч квадратных метров жилья. По тем индикаторам, которых мы должны достичь к 2024 году, это 330 тысяч квадратных метров жилья. Мы с этой задачей, безусловно, справимся. Ну и к концу этого года, по всем статданным и по вводимым объектам, я думаю, мы ситуацию поправим, и она не будет таким дисбалансом, как 17 процентов, о которых Вы сказали.

В.Путин: Хорошо.

Вы упомянули о вводе ряда социальных объектов, что чрезвычайно важно. И здесь, я знаю, что и Вы сыграли серьезную положительную роль, потому что уделяли этому много внимания. А что у вас с дошкольными учреждениями и детскими садами? И как Вы думаете, в какие сроки можно эту проблему все-таки решить?

Р.Темрезов: Владимир Владимирович, обеспеченность в дошкольных учреждениях местами для детей от трех до семи лет у нас 100 процентов, от нуля до трех – 81 процент. Только в этом году мы вводим 13, как мы их в простонародье называем, яслей, и на следующий год у нас еще 11. И мы эту проблему в 2021 году снимаем.

Я к Вам обращался в 2012 году, Вы давали соответствующее поручение, мы ликвидировали очередность 9 тысяч детей, 9 тысяч мест в детских садах. Мы построили более 40 современных детских садов.

То же самое могу сказать и про среднюю школу. У нас еще порядка 30 школ, которые в две смены учатся, у нас, слава богу, нет школ, которые учатся в три смены. Мы перед собой задачу поставили, и при реализации национального проекта «Образование» мы снимем проблему с двумя сменами.

А то, что касается дошкольных образовательных учреждений, в следующем году, в 2021 году, мы полностью снимаем очередность [для детей] от нуля до трех [лет]. Сегодня у нас пока обеспеченность 80 процентов.

В.Путин: Хорошо. То есть тот темп, который вы набрали за последнее время, по Вашему мнению, даст вам возможность закрыть эту проблему в следующем году?

Р.Темрезов: В следующем году мы закроем от нуля до трёх – соответственно, мы полностью снимаем. Но при этом, конечно же, Владимир Владимирович, у нас все равно остаются проблемы тех детских садиков, дошкольных образовательных учреждений, которым уже много лет. Но мы свою региональную программу ведем по капитальному ремонту, по реконструкции. Здесь нам и Правительство Российской Федерации помогает. Сняв полностью очередность, мы, конечно же, возьмемся и за то, чтобы у нас все дошкольные образовательные учреждения были в нормативном состоянии.

В.Путин: Хорошо.

Рашид Бориспиевич, Ваши документы, обращения у меня есть, я их соответствующим образом оформлю, и хочу пожелать Вам успехов. Будем дальше решать те задачи, которые Вы сейчас обозначили в беседе и которые изложены в Ваших письмах и документах.

Спасибо.

Р.Темрезов: Уважаемый Владимир Владимирович, если позволите, я все-таки хотел бы Вас от всей души, очень искренне, от лица всех жителей еще раз поблагодарить и пригласить в Карачаево-Черкесскую Республику. Мы, согласно Вашему указу, в 2022 году будем отмечать 100-летие Республики, и хотел бы Вас пригласить посетить Карачаево-Черкесскую Республику, когда у Вас будет такая возможность.

В.Путин: Хорошо. Я бываю у вас редко, но бываю с большим удовольствием, с интересом смотрю за тем, как республика развивается.

Спасибо Вам большое, мы обязательно это сделаем.

Всего хорошего.

Р.Темрезов: Спасибо большое.

В.Путин: До свидания.

MIL OSI