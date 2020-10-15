Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный15.10.2020 09:15

В АмГУ открыли макет ракеты-носителя «Ангара-А5»

Вчера, 14 октября 2020 года, в Амурском государственном университете стартовал Всероссийский молодежный фестиваль «Космофест — 2020». В рамках фестиваля директор Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Роман Бобков принял участие в торжественном открытии макета ракеты-носителя «Ангара-А5».

Здесь же руководитель Космического центра «Восточный» вместе с Героями России, летчиками-космонавтами Михаилом Корниенко и Валерием Токаревым, а также ректором АмГУ Андреем Плутенко высадили деревья на новой космической аллее.

Роман Бобков, директор филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный»: «Сегодня на площадке АмГУ установлена новая, высокотехнологичная ракета будущего нашей космонавтики — „Ангара“. Именно выпускникам этого университета, я в этом уверен, предстоит прикоснуться к техническим и технологическим системам наземного технологического и стартового оборудования. Именно сегодняшние студенты осуществят ту цель, к которой мы идем давно — запуск новой ракеты-носителя».

Макет на территории университета является уменьшенной копией «Ангары-А5», его изготовил филиал ЦЭНКИ — Конструкторское бюро «Мотор». Это не первая копия ракеты-носителя, подаренная области Центром эксплуатации наземного оборудования. Такая же «Ангара» установлена на въезде в город Циолковский и в парке г.Циолковский с одноименным названием. Еще три макета, только уже ракет другого класса «Союз-2», установлены в аэропорту Благовещенска, на Техническом комплексе космодрома и в Якутии.

В рамках фестиваля Роман Бобков и молодые инженеры космодрома Восточный Светлана и Даниил Гамза в прямом эфире также выступили перед участниками «Космофеста». В онлайн-студии они рассказали как можно устроится работать на космодром Восточный, какие специалисты здесь нужны и какие условия ждут молодых специалистов в новой «космической гавани».

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