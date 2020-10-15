В Астрахани задолженность «прочих» коммерческих потребителей за поставленный природный газ снизилась на 23,2%

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

15 октября 2020, 17:45

Компания «Газпром межрегионгаз Астрахань» проводит комплексную работу, направленную на снижение дебиторской задолженности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, использующих газ в коммерческих целях, а также на стимулирование проблемных потребителей к исполнению своих обязательств перед поставщиком газа.

Так, по состоянию на 01.10.2020 уровень расчетов коммерческих потребителей из категории «прочие», к которой относятся все юридические лица кроме теплоснабжающих, бюджетных и электроэнергетических организаций, вырос с 97,6% в 2019 году до 101,8% в 2020 году. По сравнению с показателем прошлого года сумма просроченной дебиторской задолженности данной категории потребителей за 9 месяцев 2020 года снизилась на 23,2% с 121,2 млн рублей в 2019 году до 93,1 млн рублей в 2020 году.

С начала 2020 года в отношении 25 «прочих» коммерческих потребителей, не относящихся к категории социально-значимых объектов, была инициирована процедура принудительного прекращения подачи газа. По состоянию на 01.10.2020 только 7 ранее отключенных потребителей погасили имеющуюся задолженность и обратились к поставщику газа для возобновления газоснабжения.

«Компания своевременно и в полном объеме исполняет взятые на себя обязательства по всем заключенным договорам. В случае игнорирования претензий со стороны поставщика газа, последний будет вынужден приостановить подачу газа, а также обратиться в Арбитражный суд Астраханской области для принудительного взыскания суммы задолженности, штрафных санкций и судебных расходов», — отметил генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Астрахань» Радик Харисов.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» (входит в Группу «Газпром межрегионгаз») — поставщик природного газа промышленным и бюджетным потребителям, а также населению Астраханской области.

Последние новости по теме

MIL OSI