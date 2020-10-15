В Астраханской области суд вынес приговор по уголовному делу об истязании детей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Черноярский районный суд Астраханской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетних), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти), ч. 1 ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

Установлено, что мужчина, являясь сожителем матери двух детей 2011 г. и 2013 г. рождения, систематически причинял им телесные повреждения. В день изъятия детей из неблагополучной семьи сожитель в присутствии работников органа социальной защиты угрожал применением насилия и публично оскорбил прибывших сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими своих должностных обязанностей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее решением районного суда мать ограничена в родительских правах. Несовершеннолетние находятся в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

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