В рамках продолжающего визита на Дальний Восток Игорь Краснов 15 октября посетил Южно-Сахалинск

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рамках продолжающего визита на Дальний Восток 15 октября Генеральный прокурор Российской Федерации впервые за 20 лет посетил Южно-Сахалинск, где провел личный прием граждан и предпринимателей, встретился с коллективом прокуратуры Сахалинской области.

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Всего на прием к главе надзорного ведомства обратились 14 граждан. Часть из них жаловались на нарушения в ходе расследований преступлений, прежде всего – на длительные сроки следствия и качество доследственных проверок.

Большое количество заявлений было связано с защитой жилищных прав граждан, в частности, переселением из аварийного жилья, обеспечением жильем, капитальным ремонтом жилья. Были затронуты такие вопросы социальной поддержки населения, как обеспечение детей и взрослых техническими средствами реабилитации, жизненно важными лекарственными препаратами, предоставление многодетным семьям участков для индивидуального жилищного строительства. Поднимались темы выделения земли по программе «Дальневосточный гектар», доступности школьного и дошкольного образования, взыскания алиментов.

По всем фактам нарушений прав граждан Генпрокурор России поручил незамедлительно принять эффективные меры реагирования. Результаты назначенных проверок Игорь Краснов взял под личный контроль либо поручил контролировать центральному аппарату Генеральной прокуратуры. По указанию Генпрокурора России на Сахалине будут проведены масштабные проверочные мероприятия, в ходе которых получат принципиальную оценку действия должностных лиц региона.

Игорь Краснов подчеркнул, что ситуация, когда при попустительстве местных властей социально незащищенные граждане продолжительное время не могут получить жизненно необходимые лекарства, технические средства реабилитации и другие льготы – недопустима.

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В ходе встречи с бизнес-сообществом региона остро прозвучали обращения предпринимателей об административных барьерах для бизнеса, уклонении муниципальных заказчиков от оплаты оказанных по договору услуг, незаконных проверках, неправомерном отказе в предоставлении земельного участка. Также были высказаны предложения о совершенствовании контроля за оборотом водных биоресурсов и механизмов привлечения инвестиций.

Генпрокурор России поручил подчиненным незамедлительно разобраться в каждой проблеме и ее причинах, дать оценку законности действий должностных лиц.

Игорь Краснов отметил, что Сахалинская область – крайний рубеж нашей страны, где создание благоприятных условий для бизнеса – важнейший элемент развития экономики. Он подчеркнул, что выступает за продление моратория на плановые проверки, который уже избавил сотни тысяч предприятий от избыточного контроля. Это положительно скажется на экономическом положении предпринимателей, считает Генпрокурор России.

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Игорь Краснов также пообщался с коллективом региональной прокуратуры, нацелив подчиненных на более активную работу в социально значимых сферах надзора, вопросах реализации приоритетных национальных проектов, расходования бюджетных средств. Особое внимание работников он обратил на проблему стихийных свалок в регионе, вопросы охраны окружающей среды и природопользования, изношенности жилья и расселения аварийных домов.

Генпрокурор России подчеркнул, что личный прием граждан и предпринимателей выявил ряд проблем в ключевых вопросах прокурорского надзора региона. Выяснилось, что люди не всегда получали должную помощь, несмотря на установки, которые ранее давались руководством надзорного органа. В этой связи он предупредил подчиненных, что впредь за невнимательное отношение к гражданам и отсутствие надлежащего прокурорского надзора будут следовать принципиальные кадровые решения.

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Кроме того, в ходе рабочего визита Генпрокурор России в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне возложил венок к мемориальному комплексу «Площадь Славы».

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