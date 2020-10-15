В результате принятых Северо-Западной транспортной прокуратурой мер в аэропорту Ярославль установлена приаэродромная территория

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Северо-Западная трансзпортная прокуратура обратилась в районный суд Ярославской области с исковым заявлением о возложении на акционерное общество «Аэропорт Туношна» обязанности разработать и направить на согласование с Федеральным агентством воздушного транспорта проект решения об установлении приаэродромной территории в аэропорту Ярославль.

Прокурорской проверкой выявлено, что оператором аэродрома Ярославль длительное время не принимались меры к разработке проекта, который устанавливает ограничения в использовании земельных участков и осуществлении строительства объектов недвижимости, находящихся вблизи аэродрома, исключает негативное воздействие оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду.

В рамках рассмотрения гражданского дела предприятием в добровольном порядке нарушения устранены.

В настоящее время приаэродромная территория аэропорта Ярославль установлена.

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